Will Smith promociona en Madrid una nueva entrega de la comedia policial 'Bad Boys'

El actor Will Smith ha visitado Madrid este domingo para promocionar Bad Boys: Ride or Die, la próxima entrega de la saga de comedias de acción trepidante protagonizadas por unos policías de Miami, que se estrenará en España el próximo 7 de junio.

Ha sido una visita exprés en la que el actor estadounidense ha posado para un grupo de medios de comunicación en la madrileña Plaza de Cibeles.

Dirigida por Adil & Bilall (Rebel, Bad Boys for Life) y escrita por Chris Bremner (El hombre de Toronto, Bad Boys for Life), la película es la cuarta de la serie protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. La original Bad Boys se estrenó en 1995; en 2003 llegó a los cines Bad Boys II y en 2020 Bad Boys for Life.

Will Smith posa en la plaza de Cibeles. Europa Press

En Bad Boys: Ride or Die los policías "más famosos del mundo" regresan con la habitual mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado, ya que se dan a la fuga.

El actor continuará varios días por Madrid, pues el miércoles estará de invitado en El Hormiguero en la que será su novena visita al programa de Pablo Motos, precisamente, para hablar de la película.