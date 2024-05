Fabiola Martínez: "Por muy guapo que sea, necesito que esté a la altura"

La 'Fundación Inocente' celebró este miércoles 22 de mayo un acto al que no pudo faltar Fabiola Martínez, que se abrió con la prensa sobre su situación personal.

Sobre su situación sentimental, expresó que está "muy enamorada" de la vida y de ella misma. "Yo hago lo que puedo, cuando quiero, donde quiero y con quien quiero", añadió entre risas. Además, comentó que cada vez es más exigente a la hora de elegir sus relaciones.

"Un señor que no me dé conversación o que no esté al mismo ritmo, me aburre un montón, por muy guapo que sea, necesito a alguien que esté a la altura de las circunstancias", aseguró Fabiola Martínez.

"No tengo ni idea de cómo está", expresó Martínez cuando los reporteros le preguntaron por la salud de su exmarido. "Si sé, pero no voy a contar nada", rectificó inmediatamente después, antes de abandonar el photocall.

La venezolana aseguró que está "muy centrada en proyectos nuevos" de los que hablará pronto, algo que la tiene "bastante ocupada. Necesito dedicarle mucho tiempo para ponerlo todo en pie", explicó ante las cámaras de Europa Press.