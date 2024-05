"Estaba volviendo y cuando levanté la mirada...": un jabalí se pasea por Zaragoza ante la atónita mirada de los vecinos

Ante la incredulidad de varios vecinos, un jabalí ha sorprendido a propios y extraños en plena ciudad de Zaragoza al pasear por la urbe como si de uno más se tratara. En un hábitat nada natural, este animal hizo acto de presencia sobre las 23.30 horas de este miércoles en las inmediaciones del puente de Piedra de la ciudad.

En un día laboral en el que los más rezagados retornaban a sus casas, muchos se vieron sorprendidos. "Estaba volviendo cuando levanté la mirada y me encontré con el jabalí", reconoce un lugareño al periódico Heraldo. Como experimentado cazador y conocedor de este animal, este vecino asevera que no era ofensivo, aunque advirtió a los presentes de no acercarse "por si ocurría algo": "Estaba alucinando con la situación".

Otro de los sorprendidos finalmente dio la voz de alarma a las autoridades, por lo que dos patrullas de seguridad ciudadana se personaron rápidamente en el lugar. Los agentes acompañaron al animal hasta que finalmente abandonó la urbe volviendo a su entorno natural sin causar mayor inconveniente.

Tal y como se puede observar en un vídeo que circula en redes sociales, el animal parecía encontrarse a gusto en un entorno totalmente distinto a lo habitual mientras paseaba tranquilamente frente a la Sala López. No obstante, este no es el único caso en la ciudad de un animal así, ya que el pasado diciembre otro jabalí atravesó varias calles de la ciudad sin provocar ningún altercado.