Los 'tories' se la juegan a un "ahora o nunca" en sus horas más bajas: por qué Sunak ha decidido adelantar elecciones en Reino Unido

No era sorpresa la lluvia sobre Londres del pasado miércoles y tampoco lo fue la convocatoria electoral anunciada por Rishi Sunak. Tras semanas de rumores, el primer ministro británico anunció el adelanto para el paso por las urnas el próximo 4 de julio, antes de lo esperado pero dentro del margen que parecía lógico dada la situación del país. Tenía que hacerlo antes de enero de 2025 y ha decidido que los comicios se celebren en pleno verano para que los ciudadanos elijan entre dos modelos que ahora mismo se presentan como antagónicos. Pero, ¿cuáles son las claves de esta convocatoria electoral?

Los conservadores en sus horas más bajas

Todo va mal para los conservadores británicos ahora mismo. Tras 14 años en el poder, desde la llegada de David Cameron en 2010, casi nadie les ha tosido, pero el brexit y las sucesivas crisis políticas han minado toda la confianza ciudadana en ellos: ni Theresa May, ni Boris Johnson, ni la breve Liz Truss ni ahora Sunak han podido taponar el desgaste de los problemas económicos, los estragos de la salida de la UE o las eternas tiranteces ideológicas en un partido que siempre ha parecido partido en dos, o en tres, o en cuatro partes.

Las encuestas les dan totalmente la espalda a los tories. Según los últimos sondeos los laboristas, con Keir Starmer a la cabeza y una propuesta moderada y pragmática, están en el 46% de intención de voto y sumarían en torno a 529 diputados mientras que los conservadores se quedarían con solamente 46 (ahora mismo tienen mayoría absoluta) y estancados en un 20-21%, en una disputa incluso por la segunda plaza con los liberales, algo más desinflados en las últimas semanas.

En ese escenario, una medida en concreto parece haber sido la gota que ha colmado el vaso. La migración ha sido la china en el zapato de Sunak y hace solo un mes se aprobó la controvertida ley que permitirá el envío a Ruanda de migrantes que han entrado en el Reino Unido de manera irregular, después de un tira y afloja entre las dos cámaras, la de los Comunes y los Lores. La aprobación de esta legislación "dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte. Nuestro objetivo ahora es lograr que los vuelos despeguen, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para lograrlo y salvar vidas", expuso entonces el primer ministro.

Sunak cree que tiene dónde agarrarse

Pese a ello, Sunak cree que tiene dónde agarrarse; utilizó su comparecencia de la convocatoria para poner en valor los resultados financieros de Reino Unido, donde la economía crece "más rápido que nunca" y por delante de Alemania, Francia o Estados Unidos; y donde la inflación "está de vuelta a la normalidad". Cree que eso es "positivo" para la sociedad. "La pregunta ahora es: ¿A quién se le confía convertir esa fundación en un futuro seguro para usted, su familia y nuestro país? Ahora es el momento para que Reino Unido elija su futuro. Decidir si queremos construir en el progreso que hemos hecho, o arriesgarnos a volver a un esquema sin plan", sentenció.

Con estas palabras, Sunak hizo hincapie en su convencimiento de "hacer lo que es bueno" para el país. "No puedo decir lo mismo del Partido Laborista, porque no sé lo que ofrecen. En realidad, tampoco creo que ustedes lo sepan, y eso es porque no tienen un plan", dijo, en un ataque a sus oponentes. El premier tory considera que los suyos son la mejor opción "durante el momento más complejo desde la Segunda Guerra Mundial".

Los laboristas llegan crecidos

Quien sí se agarra de lleno a las encuestas es Keir Starmer. Los laboristas llegarán crecidos a la cita con las urnas y su candidato quiere "aprovechar la oportunidad" para que haya "un cambio" en el Reino Unido. "En el transcurso de los últimos cuatro años hemos cambiado el Partido Laborista. Lo hemos vuelto a poner al servicio de los trabajadores. Todo lo que pedimos ahora, humildemente, es hacer exactamente lo mismo por nuestro país y devolver Reino Unido al servicio de los trabajadores", comentó tras conocer el adelanto electoral.

Starmer, por otro lado, ha tratado de hacerse cargo del "desencanto" que ahora, dijo, "siente la gente" hacia los políticos. En este sentido pone sobre la mesa "un plan a largo plazo" para reconstruir la confianza. "Lo más importante de todo es que haremos todo esto con un nuevo espíritu de servicio. El país primero, el partido después. Un rechazo a la política de gestos que se verán en esta campaña, no me cabe duda, por parte de los conservadores", terminó.

¿Ha mejorado la imagen exterior del Reino Unido?

En algo en lo que también se puede apoyar Sunak para defender su gestión y para respaldar el adelanto electoral es que la imagen exterior del Reino Unido ha mejorado a raíz de su inquebrantable apoyo a Ucrania. Londres ha y es uno de los principales socios de Kiev desde el inicio de la invasión rusa, con ayuda sobre todo militar. Así, su papel dentro de la OTAN se ha vuelto todavía más relevante, llegando a postular a su ministro de Defensa, Ben Wallace, para el puesto de secretario general tras la salida de Jens Stoltenberg.

Ya nadie habla del brexit

El brexit ya no es un tema de debate; parece de otra época y en el Reino Unido nadie habla ya de una vuelta a la UE, aunque hay voces a favor. Ni los laboristas lo ponen en primera línea ni los conservadores reivindican sus teóricas ventajas. El Reino Unido ya ha pasado a otra época, la de reconstruirse. De hecho, el padre de la salida británica de la Unión, Nigel Farage, ha decidido no presentarse a las elecciones. Que no esté en boca de casi nadie el estrago de aquella decisión también puede ser una ventaja para Sunak. Ahora, que hablen las urnas.