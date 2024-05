Britney Spears afirma sufrir un "daño nervioso grave" que a veces le impide "incluso pensar"

Como suele ser habitual, después de una publicación que puede tener cierta trascendencia, Britney Spears decide borrarla. Pero el mensaje ya está lanzado y, en el último post que ha vivido ese ciclo en el Instagram de la artista, su idea era la de hablar de su salud mental y sobre la importancia del perdón... incluso si eso incluye a su familia.

La cantante de Toxic, de 42 años, ha comenzado haciendo una referencia algo velada a la tutela de 13 años que vivió bajo mandato judicial a manos de su padre, James Spears. "Hubo una época en la que estuve retenida en contra de mi voluntad durante mucho tiempo", ha indicado, antes de añadir: "No he sido la misma desde entonces, pero ahora me he dado cuenta de qué estaba mal en mi interior".

"¡Me presento como muy cabal por aquí, pero hay muchas personas que no saben por lo que pasó físicamente mi cuerpo!", ha continuado Spears, quien ha utilizado para ilustrar su texto una fotografía de Abagail Catania de un afroamericano con el rostro parcialmente enmascarado y un cártel que reza: "Los blancos tienen riqueza generacional. Los negros, un trauma generacional".

"No he venido al mundo a ser la víctima y, aunque hice un libro sobre mis experiencias, mi extremadamente profundo trauma sigue ahí. Y probablemente siempre estará", ha añadido, así como que "está bien estar jodida algunos días, o puede que no esté bien", pero que eso es algo que no siente que el mundo le haya "permitido conocer", por lo que siempre lo hace todo "lo mejor" que sabe.

"Siento que [los medios] me han hecho bullying, y que eso no es justo para mí", ha agregado, así como que todo lo que puede hacer es aprender "nuevas maneras de amar" que no estén basadas en "el miedo o las amenazas", sino intentando perdonar a aquellas personas que le provocaron un "daño nervioso grave" que está experimentando en el lado derecho de su cuerpo y que "a veces" le impide "incluso pensar" con claridad.

"Tengo que estar por encima de todo eso y perdonar a mis propios padres… ¡Pero es que es extremadamente difícil! Voy a hacer todo lo posible para dejarlo pasar y no defraudar a otras personas con mi ira", ha finalizado Britney Spears, que inmediatamente borraba la publicación.