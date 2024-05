Paula Echevarría revela cómo es realmente su relación actual con David Bustamante

Paula Echevarría está viviendo una de las etapas más delicadas de su hija. Daniela está en plena adolescencia, una fase en la que es importante que David Bustamante y ella estén unidos.

La asturiana es una de las caras de Pantene y, en el nuevo evento de la marca, ha aprovechado para hablar con la prensa y aclarar este y varios temas.

"Daniela es mi mejor amiga, le encanta pasar tiempo conmigo, siempre que le ofrezco hacer algún plan, se apunta", ha señalado la actriz, que ha confesado que ambas pasan mucho tiempo de calidad juntas y que están muy unidas.

También ha destacado que Bustamante está muy presente en la vida de Daniela y que tienen muy buena relación. Además, ha mencionado lo importante que es en esta etapa que tanto el artista como ella se cuenten todo lo relacionado con su hija.

"Los polis están superunidos. A veces Daniela suelta la frase de 'no se lo cuentes a papá o no se lo cuentes a mamá', pero sabe que papá y mamá siempre lo van a saber. Llegamos a consenso en todo, tanto para lo bueno como para lo malo", ha confesado la modelo.

Por otra parte, ha querido matizar que actualmente se encuentra muy en paz y muy a gusto de estar algo alejada de la vida pública. "Siempre he sido muy pro prensa y siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo, pero incluso vosotros me reconocíais que hubo una etapa que fue muy complicada. Los propios fotógrafos que me perseguían me miraban con cada de pena", ha recordado Echevarría.

También ha aprovechado para darle consejos a Tamara Falcó, con quien compartirá jurado en la próxima edición de Got Talent: "Que disfrute mucho, que se lo pase muy bien y que piense a lo que va, que es a disfrutar del espectáculo". Aunque reconoce que todavía no la conoce, está deseando ser su compañera y espera que hagan muy buenas migas.