Lucía Sánchez y Toni, el exnovio de la actual pareja de Isaac Torres, posan en redes: "Estuvimos bailando en una esquina"

La relación entre Lucía Sánchez e Isaac Torres ha estado plagada de idas y venidas. Desde que se conocieran en La Isla de las Tentaciones no han sido pocas las veces que ambos han cortado y han vuelto a darse una oportunidad. Como los dos han querido dejar claro, por el bien de su hija en común, Mía, han querido mantener el contacto.

Por eso, el catalán y la andaluza, han vuelto a quedar en otras ocasiones, algo que ha llegado a despertar algunos rumores. De hecho, recientemente ambos fueron vistos besándose en un chiringuito de Cádiz. Aunque todo parece haber sido anecdótico, pues Isaac ha vuelto a encontrar el amor junto a Dana García.

Al darse a conocer la noticia, el que fuera pareja de Dana, Toni, ha asegurado que le puso cuernos. Como así recopiló La Cuernis en su perfil de Instagram, el joven que hasta el momento era anónimo, explicó como pudieron conocerse la que fuera su novia y Lobo: "Cuando ella se fue a Jerez la semana pasada estábamos juntos, pero parece ser que a ella se le olvidó que tenía novio y nada más llegar el lunes me dejó, todo superrápido... Yo me olía algo, era blanco y en botella".

Pero, no solo explicó la infidelidad de Dana sino su relación con Lucía Sánchez. Y es que Tonio comenzó a seguir a Lucía y esta le devolvió la jugada. Sin llegar a dar detalles del porqué de sus acciones, puesto a que no quiere "hacerle daño en un futuro" a su hija.

La andaluza, que lleva "casi cuatro años muerta" en lo relacionado con el amor, no niega que quiera volver a tener una nueva ilusión, pero por el momento no ha encontrado a esa persona. Unas declaraciones de lo más llamativas tras darse a conocer que Toni y ella se han visto.

Lucía Sánchez y Toni, el exnovio de Dana. tonito181 / INSTAGRAM

"Ella es una diva, yo sé que a cualquiera le motiva, ella es una belleza latina, yo sé que a cualquiera le motiva y lo que pasa es que ella es selectiva, estuvimos bailando en una esquina...", ha compartido el joven en su cuenta de Instagram.

Algo que a Dana, la nueva novia de Isaac ha llamado especialmente la atención. Sin querer "entrar en el circo", no ha dudado en hablar en sus redes sociales sobre la situación: "No voy a entrar al trapo, me mantengo al margen de todo este circo porque no va conmigo. El que gana es el que hace las cosas de corazón y no por cuatro minutitos de protagonismo".

"Yo no los necesito, se los cedo a él, a ella y al circo este que están montando. Estoy recibiendo bastantes mensajes de apoyo y no me voy a pronunciar, solo deciros que estoy bien, mejor que nunca, que me estáis diciendo que no digo nada, pero es que si abro la boca sube el pan", ha asegurado.