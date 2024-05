Noemí Salazar muestra los resultados de su liposucción y cómo ha quedado su ombligo: "La herida ya está cerrada por fin"

Noemí Salazar no puede estar más contenta con su gran cambio. Tras haberse sometido recientemente a una liposucción abdominal, por fin ha podido ver los cambios en su cuerpo. Y es que, tras pasar por su segundo embarazo, acabó sufriendo una diástasis con la que no se sentía a gusto.

Ahora, la que se diera a conocer gracias a Los Gipsy Kings ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha recuperado su forma. En un primer momento, sufrió especialmente en el postoperatorio debido a su cicatriz, aunque todo eso ha quedado ya como un mal recuerdo.

"Acabo de salir de la clínica donde me están haciendo las curas de la herida y no sabéis las ganas que yo tenía de deciros esto: la herida ya está cerrada por fin", ha confesado a sus seguidores la influencer. Desde el primer momento ha querido tener informados a sus fans de cada paso que ha dado. Por eso, ahora que ya puede hacer una vida normal, no ha dudado en mostrar una imagen de su "nuevo ombligo".

"A mí no me han tocado el ombligo porque no tenía tanta piel como para estirar tanto. A mí me han abierto para corregir la diástasis y coser los músculos, no por la piel", ha explicado mostrando un vídeo de una sesión de ultrasonido para poder desinflamar su vientre.

Noemi Salazar ha mostrado su vientre. noemisalazar / INSTAGRAM

De este modo, la que fuera concursante de GH VIP ha explicado que aunque es consciente de que la piel no queda exactamente igual que antes de la operación, en su caso se siente muy contenta con el resultado: "Os está impresionando mi ombligo. Está muy bonito"

"Lo único que me tocó el médico del ombligo que le pedí que me quitara el piercing porque no me gustaba cómo se quedó la piel de ahí y, porque es la única estría que me salió del embarazo. No se me nota nada. Se me ha quedado el ombligo como nuevo", ha confesado muy contenta.