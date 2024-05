Un escape de gas en las obras del Bernabéu colapsa la Castellana en plena hora punta

Alrededor de las nueve de la mañana de este martes, un escape de gas de una tubería en las obras de la zona del estadio Santiago Bernabéu ha provocado el corte de una de las arterias principales de Madrid, el Paseo de la Castellana. Hora punta, cientos de conductores esperaban para llegar a sus puestos de trabajos, a los que, según cuenta uno de ellos, Jesús, empleado en la Torre Picasso, han llegado incluso más de una hora tarde: "Gente que venía de la zona de Sanchinarro han llegado hora y media tarde, venían enfadados".

No sólo se ha interrumpido el paso a los vehículos entre la Plaza de Lima y Plaza de Castilla, tampoco se ha dejado pasar a los peatones entre Cuzco y Lima. Los trenes de la línea 10 de Metro de Madrid no han efectuado parada en la estación de Santiago Bernabéu entre las 08:45h y las 10:30h aproximadamente. Sí han circulado los autobuses de la EMT por los laterales de la Castellana para no entorpecer la circulación, aunque hasta diez líneas han tenido que modificar o alterar la frecuencia de paso y paradas en esta zona.

En el momento en el que se ha producido la rotura de la tubería que ha provocado la fuga de gas, todos los trabajadores que operaban en las obras han sido desalojados. "No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar", contaban desde la zona aledaña. Los trabajadores de la tienda del Real Madrid también han sido desalojados. Lo cierto es que la normalidad ha vuelto dos horas después de producirse el incidente. Nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 50 policías municipales y 6 unidades de Samur-Protección Civil (de forma preventiva) han trabajado en las inmediaciones del Bernabéu, según ha detallado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que "no se ha puesto en peligro la integridad física de ninguna persona". No obstante, la fuga "aconsejaba, obviamente, tomar precauciones y desde luego hasta que no estuviera cerrada la incidencia no reabrir el tráfico", ha detallado. Según ha informado el Oficial de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Tejeda, "nuestra labor ha consistido en desplegar más medios, abrir el cordón de seguridad, hacer lecturas con nuestros detectores de gas para ampliar esa información por si tendríamos que solicitar más medios. Y localizar las válvulas de corte cuanto antes, junto con el compañero de gas y la Policía, que ha cortado muy rápido esta arteria principal", ha explicado.

Los bomberos han conseguido rápidamente bajar la presión de esta tubería, una arteria de 20 pulgadas de acero, y, posteriormente han hecho lecturas en Metro y edificios aledaños para abrir al tráfico cuanto antes. Tejeda ha apuntado que siempre que se produce un escape de gas como este "se produce un despliegue importante para evitar propagaciones, posibles explosiones, inflamabilidad...". Y es justo lo que se ha evitado hoy. El escape ha ocurrido en las obras de ampliación de aparcamientos, con 1.000 plazas, al lado del estadio Santiago Bernabéu. Los bomberos continuarán en la zona de modo preventivo junto a técnicos de la constructora "para que quede todo lo más seguro posible".