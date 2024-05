Linea Directa lanza un nuevo seguro completo para mascotas por menos de 5 euros al mes

La compañía de seguros Línea Directa se ha adentrado en el segmento de las mascotas ofreciendo un seguro por un precio que no supera los 5 euros al mes. Con este lanzamiento, la compañía pretende avanzar en su estrategia multiproducto con la que busca responder a todas las necesidades de los clientes y que la compañía resume bajo el lema 'El valor de ser directo'.

La nueva Ley de Bienestar animal no solo regula las condiciones de adopción, tenencia y cuidado de los animales, sino que también obliga a los dueños a contratar un seguro de responsabilidad civil para las mascotas, así como realizar un curso formativo gratuito. No obstante, más del 30% de los españoles reconocen no disponer aún de una póliza de este tipo.

Desde Línea Directa responden a esta normativa lanzando su seguro para mascotas en el que se incluyen todo tipo de coberturas para cualquier raza (perros y gatos) e independientemente de la edad del animal, con un precio un 25% más bajo que la media del sector.

De esta forma, el Seguro de Mascotas Completo de Línea Directa incluye coberturas diferenciales como la reclamación de multas y gestión de sanciones, asesoramiento para el día a día de la mascota, televeterinario con videoconsultas y chat, incluida la atención de urgencias veterinarias 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, y suministro de recetas electrónicas.

Además, este producto incluye asesoramiento sobre el curso de formación obligatorio para la tenencia de perros y, en caso de sanción, el seguro contempla también una compensación de hasta 50€ para realizar un curso de reeducación.

Asimismo, este seguro contempla hasta 300.000€ de Responsabilidad Civil ante posibles daños ocasionados por la mascota, la compensación por pérdida o robo del animal y diferentes coberturas de gastos. Entre estos últimos se incluye la ayuda en la gestión de la búsqueda en caso de pérdida, el tratamiento veterinario y la hospitalización por accidente.

La póliza incluye también la estancia en una residencia para mascotas en caso de hospitalización del propietario o de que la vivienda del mismo esté inhabitable por incendio, agua o robo, la indemnización en caso de fallecimiento por accidente o atropello, los gastos del sacrificio por enfermedad incurable, el entierro o la incineración y los gastos de la cancelación de viajes por fallecimiento de la mascota.

El nuevo seguro de Mascotas de Línea Directa Aseguradora ofrece dos modalidades: El precio del seguro Completo es de 59,90€ al año, equivalente a 4,99€ al mes. El del Esencial, que incluye responsabilidad civil, defensa jurídica y reclamación de daños, gestión de multas y sanciones y televeterinario y recetas electrónicas, es de 39,90€ al año.