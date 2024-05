La isla española no habitada que 'The Sun' recomienda visitar este verano: "Es maravillosa"

Quedan pocas semanas para el inicio del verano y en toda Europa se están preparando para pasar los meses de más calor. España es uno de los destinos estrella y la prensa británica no deja de descubrir para sus lectores rincones interesantes.

En su edición de este domingo, The Sun publica un reportaje que dedica a una isla deshabitada de la que canta sus numerosas virtudes: se trata de la isla de Sa Dragonera, situada frente a la costa oeste de Mallorca.

"Su nombre proviene de su forma, que se dice que tiene forma de dragón. Sin embargo, puedes visitar la isla, con viajes regulares en barco desde y hacia el continente", dice The Sun.

El reportaje destaca la presencia de un tipo de lagartija endémica de la isla, así como de tortugas salvajes, pájaros y mariposas, y de sus rutas de senderismo: "Una de las rutas de senderismo más populares lleva a los turistas a pasar por las dos torres de vigilancia del siglo XVIII, que alguna vez fueron utilizadas por piratas", dice el texto.

The Sun recoge opiniones de turistas que pasaron por Sa Dragonera: "Uno de los lugares más maravillosos que he visto en la Tierra", dice uno. "Me sentí como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, cuando estaba habitada por piratas, ya que todavía está prácticamente intacta", dice otro.

El parque está abierto todo el año, de 10:00 a 17:00 horas en la temporada de verano y de 10:00 a 16:30 horas en la temporada de invierno. Sin embargo, se recomienda a los visitantes que lleven su propia comida y agua, ya que no hay tiendas en la isla.