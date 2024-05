Este sustituto del aire acondicionado reduce el consumo hasta en un 70%

Aunque el dicho dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, es un hecho que las temperaturas han subido y ya no lo dejarán de hacer hasta que llegue otoño, por lo que no tardaremos mucho en encender el aire acondicionado en casa.

Pero el aire acondicionado supone aumentar los costes en nuestra factura de la luz, por lo que es importante conocer qué alternativas podemos encontrar para reducir nuestros gastos.

El portal especializado en vivienda Idealista muestra uno de ellos: se trata del climatizador evaporativo. Se trata de un dispositivo portátil que funciona enfriando el aire mediante un fluido refrigerante para el intercambio de calor: agua fría o hielo.

Al contrario que los sistemas de aire acondicionado convencionales, los climatizadores evaporativos no necesitan contar con desagües ni tuberías, ya que capturan el aire caliente del entorno y lo hacen pasar por un depósito que contiene agua fría o hielo.

Según Idealista, con uno de estos aparatos se puede reducir el consumo de energía entre un 50% y un 70% con respecto a otros sistemas de refrigeración: si con aire acondicionado necesitamos 1.000 Wh para enfriar una habitación, con el climatizador serían 400 o 500 Wh.

En cuanto al precio, cuestan desde los 50 euros de los más baratos hasta los 300 de los más caros, y depende de la eficiencia, las dimensiones o la potencia del mismo.