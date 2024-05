La cuñada de Sergio Ramos y Pilar Rubio, Lorena Gómez, sale en defensa de la pareja

Los rumores sobre supuestas crisis de pareja no han dejado de rodear a Sergio Ramos y Pilar Rubio. Algo que ambos se han encargado en todo momento de desmentir, asegurando que están "cansados" de las mentiras. Por ello, ahora ha sido su cuñada la que ha salido a defenderles.

Lorena Gómez ha sido una de las personas más relevantes en la presentación de Disco, Ibiza, Locomía, la nueva película dirigida por Kike Maillo. En la premier, la cantante ha podido hablar con diferentes medios de comunicación, a los que les ha contado cómo se encuentra actualmente.

"Llevo muchos años y, poco a poco, empiezo a ver un poquito los frutos. Cuesta muchísimo, es un mundo muy difícil, con mucha competencia", ha explicado. Como así ha asegurado, para ella sus dos pilares son su familia y su carrera.

Por ello, aunque no ha avanzado tanto como a ella le hubiera gustado, nunca se ha rendido ni arrepentido de sus decisiones. "Hay que tener claro lo que quieres en la vida. En mi caso era esto, quería ser cantante con lo bueno y lo malo. Y no sé lo que me deparará la vida, pero hasta que mi garganta me lo permita no me voy a bajar de un escenario", ha confesado

Al hablar de su familia no ha dudado en hablar también de sus cuñados, Sergio Ramos y Pilar Rubio. Sobre ellos ha querido dejar claro que todo es perfecto y que no entiende el porqué de querer asegurar lo contrario. De hecho, ha ensalzado la "paciencia" que ambos están teniendo: "Todo está bien y el día que esté mal, probablemente seáis los primeros en enteraros".