Maestro Joao sorprendió en la última emisión del concurso Baila como puedas cuando anunció en directo y por primera vez su intención inciar el proceso de transición de género.

"Madurándolo he estado 60 años, así que ha sido un ratito", ha explicado en el programa de La Sexta cuando le han preguntado por el proceso que ha pasado hasta tomar la decisión.

Así, ha expresado: "Es muy complicado de explicar. Es algo que eres y sientes y realmente le puedes dar forma según sea, pero hace 60 años las cosas no se veían como ahora".

Por otro lado, Maestro Joao ha contado que no ha vivido con complicaciones respecto a su género: "Siempre me he sentido conmigo, no he tenido una depresión ni me he sentido mal". Así, ha insistido: "Yo vivo para mí".

Sobre la primera persona a la que se lo contó, ha explicado que fue su bailarina, Sandra Lee, en Baila como puedas: "Era el momento en el que decidí dar el paso. Si lo llego a pensar hace diez años, lo habría dado porque nada me ha detenido nunca".

"Es difícil, porque ha salido en toda España a la vez, que casi mejor, pero en mi entorno no ha variado absolutamente nada. Creo que el impacto que puede tener es que lo haga una persona a los 60 años, pero a mí que siempre me han comparado con Kris Jenner, el marido hizo la transición con esta edad"

Maestro Joao ha explicado que lo ha querido decir "con naturalidad": "Si esto sirve para que lo haga otra gente, mejor todavía". Además, ha explicado que su noticia ha tenido un bonito impacto: "Un presentador muy importante estaba llorando y se ha emocionado, me ha sorprendido".

Zapeando le ha puesto un recopilatorio de mensajes de ánimo de su entorno, con personalidades como Dani Mateo, Rappel, Toñi Moreno y Lola Lolita, entre otros, algo que le ha emocionado mucho. "Gracias a todos", ha dicho, entre lágrimas. "Es muy bonito lo que hacen, porque eso también ayuda a otra gente. Se lo agradezco muchísimo", ha manifestado.

En cuanto al trato que quiere recibir ahora, ha explicado: "Me siento bien como Maestro Joao. Tengo que tomar decisiones, tengo que incluir el nombre de Benita, pero ahora hay nombres asociados a chicos que llevan chicas".