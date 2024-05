Belén Esteban, sobre 'Ni que fuéramos': "Vamos a acabar como el rosario de la aurora, pero es que somos así"

Este miércoles 15 de mayo arrancó la retransmisión de Quickie, el nuevo canal que ofrecerá contenido a través de Twitch y otras plataformas y que se ha estrenado con Ni que fuéramos, que cuenta con los conocidos colaboradores de Sálvame y con María Patiño al frente del formato. Entre ellos no podía faltar Belén Esteban, que ha ofrecido una entrevista a la revista GQ y ha hablado de cómo afronta este nuevo proyecto.

La televisiva ha asegurado que este cambio de formato seguirá el estilo del producto que ofrecían en Telecinco. "Yo ya digo desde ahora que muchos días vamos a acabar como el rosario de la aurora... Pero bueno, es que somos así", ha expresado la 'Princesa del Pueblo'.

"Nosotros solo sabemos hacer de nosotros mismos y ser nosotros mismos, no vamos con un guion, como van otras personas... Lo nuestro es otra cosa", ha expresado con contundencia la colaboradora de televisión. Además, ha comentado con humor que su madre y "medio Alicante" ya tienen el nuevo canal preparado para disfrutar del programa.

Belén Esteban ha asegurado que tiene "muchísimas ganas" de reunirse con sus compañeros y con todos los que ha trabajado "durante catorce años". "Parecerá un poco tonto, pero me apetece empezar desde cero y, además, en una cosa nueva", ha añadido.

Aunque lo consideren "un experimento", está segura de que va a dar "muchas alegrías", no solo a ellos, sino también al público. "Si hacemos esto es por la gente", ha asegurado. "Me emocionaba mucho cuando me decían por la calle que nos fuimos de Sálvame dejando huérfanos a nuestros espectadores", ha confesado en la entrevista.

Para muchas personas la colaboradora era ya "parte de sus familias". "Normal, porque hemos estado catorce años, que se dice pronto, en sus casas... Catorce años acompañando a tantas personas. ¿Cómo no se iban a sentir huérfanas?", ha asegurado.

Sobre el nuevo formato, Belén Esteban ha explicado que es "otra forma de entender la televisión que llega a ser muy distinta a la de otros programas". Antes de comenzar el programa, se ponen de acuerdo en los temas que quieren tratar y, aunque no siempre están de acuerdo, ha asegurado que siempre se ha sentido "libre para hacer lo que quiera" y dar su opinión.

La colaboradora de televisión ha asegurado que "nada en Sálvame era ficción" y que, aunque muchas veces acabaran peleados o enfrentados, cuando a alguien le pasaba "algo realmente grave", siempre estaban para apoyarse entre ellos.

A pesar del trágico final del programa de Telecinco, Esteban ha desvelado que está "muy agradecida" con todo lo que le ha dado la televisión. "He sido muy feliz en Mediaset, pero creo que las maneras no fueron las idóneas. Eso sí, no tengo absolutamente nada que reprocharle a nadie", ha comentado, mostrando su orgullo al saber que Sálvame "ha sido el más visto de la televisión".

La princesa del pueblo ha recordado que Jorge Javier Vázquez "se reía mucho" de ella porque, "después de 25 años en la tele", seguía poniéndose nerviosa. "Me parece que es bueno, porque significa que todavía tienes una ilusión. Yo la tengo. Y la voy a tener durante muchos años más", ha asegurado.