Kiko Matamoros estalla en 'Ni que fuéramos Shhh' contra Mediaset: "Habéis llamado a mucha gente para que no dé información"

Kiko Matamoros ha sido el que, hasta ahora más ha aprovechado la libertad para expresar todas sus críticas hacia Mediaset desde Ni que fuéramos Shhh. En su estreno se mostró en contra de Supervivientes por manipular a su hija, Laura Matamoros, pero este martes el colaborador ha estallado contra la cadena.

Y es que el tertuliano ha expresado su inconformidad con que Tuco, amigo muy cercano de su hija, la defendiera en el reality de supervivencia, algo con lo que tampoco estaba conforme Telecinco, según ha comentado. Sin embargo, le ha llegado en directo un mensaje a Belén Esteban contando que solo Matamoros estaba en desacuerdo con la participación de dicho defensor.

En ese momento, Kiko Matamoros ha estallado y se ha dirigido a Mediaset: "¡Sois unos mentirosos! ¡Utilizáis a una compañera para retorcer la verdad!. Los primeros interesados en que Tuco no defendiera a Laura habéis sido vosotros, y tengo vuestros mensajes pidiendo la cabeza del defensor de Laura porque no entraba en conflicto y no os daba el juego que queríais en el paripé que os habíais montado".

El tertuliano se ha mostrado de acuerdo con la presunta opinión de Telecinco, y ha añadido que Tuco no pudo defender bien a Laura cuando la estaban "utilizando", "Porque es muy sucio lo que habéis hecho", ha insistido, mirando a la cámara.

"Seguid llamando a la gente, que anoche llamasteis a mucha gente para que yo no diera información. ¡Pues la tengo, para reventaros! Así que si queréis un pulso, lo tendremos. ¡Ya está bien!", ha gritado, muy enfadado, contra la cadena.

"Parece mentira que seáis tan torpes. Con la de años que he trabajado con vosotros, como para no conocerme...", ha continuado expresando para el grupo de comunicación. Así, ha lanzado: "Como habéis persistido en el juego y habéis jugado sucio, no me voy a callar. Ni aquí, ni en un juzgado ni donde tengáis huevos llevarme".