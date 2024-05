Rodrigo Cuevas: "Vivir tu identidad y tu lengua no tiene que ver con ser excluyente"

Hablar de tu tierra, de tus raíces, de lo de antes, de lo que nadie habla y parece que importa menos, y triunfar, es triunfar de verdad, y es lo que ha conseguido Rodrigo Cuevas. El artista completo, el agitador folclórico, 'el Freddie Mercury asturiano', el transformista rural, el chico listo que se moja y, sobre todo, el Premio Nacional de Músicas Actuales con solo 39 años.

"Lo del Premio Nacional es como la pandemia, que me parece como lejano. Un día me llamaron y me lo dieron, pero es como que no tienes presente lo grande que es, lo importante que es", confiesa. Quizá, su día a día viviendo entre el verde eléctrico de las montañas asturianas y el silencio, solo interrumpido por el mugido de "les vaques", le haga olvidar la importancia de los reconocimientos.

Pero aquí estoy yo para recordarle, en medio de la ciudad, con el mundanal ruido que tenemos de fondo de un ensayo musical, que lo que dice y hace suena mucho y muy alto: "Yo me mojo, pero, aun así, hay mucha gente que piensa que no me posiciono lo suficiente porque, además, si te mojas en todo es como si no te mojaras en nada, y al final es como 'ya está Rodrigo Cuevas otra vez diciendo esto'. Sí, es muy difícil mantener ese equilibrio en el arte".

Rodrigo Cuevas 1985, Oviedo

Porque lo suyo es arte, en todas las disciplinas y en todos los espacios. A los escenarios de los conciertos y las performances se suma ahora el museo. Este mismo viernes 17 de mayo inaugura la exposición Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folclórica en Laboral Centro de Arte de Gijón, que estará hasta marzo de 2025. Un show expositivo donde emerge todo su universo.

"Es una exposición que está comisariada por Ricardo Villoria y Llorián García, y va a haber objetos y también una parte de interacción conmigo. La gente va a poder comunicarse conmigo directamente a través de un WhatsApp durante todo un año y me van a poder mandar sus audios o sus fotos", explica.

Una vez más, convierte un lugar, esta vez un museo, en un rincón de diversión, de juegos, donde conectar, comunicarse y transformarse: "A mí me encanta que la gente se lo pase bien. Yo creo que con lo que nos quedamos en la vida es con la risa, el resto se te olvida. Bailar y reírse es lo mejor que te puede pasar en la vida".

La auténtica revolución, de la que hablaba Emma Goldman, él la practica en cada una de sus apariciones, reivindicando las esencias, el pueblo. "Hay experiencias que, sobre todo cuando eres joven, creo que solo las vives en el pueblo. Ser de pueblo es una tribu urbana", opina.

Un artista para el que la identidad y el origen son ejes fundamentales de su trabajo, pero siempre desde la inclusión. "El tener una identidad viva y vivirla como parte de tu día a día, hablar tu lengua o reivindicar el derecho a poder ser educado en la lengua en la que mamaste, no tiene nada que ver con ser excluyente", añade. "Cuando desde un Estado o desde una nacionalidad coges elementos de tu cultura y los vuelves representativos de tu nación, al final lo que pasa es que quedamos muchos excluidos, porque ninguna nación es tan pura como para que solo tenga cuatro o cinco elementos representativos. Y al final, lo que haces es decir que los demás no son eso y excluir. Y es ahí donde empiezan los problemas".

Brillante, claro, punzante, habla de todo, de los nacionalismos y también de Eurovisión: "Este año deberíamos habernos retirado. Yo lo siento por Nebulossa, que merecían estar allí". Porque él se moja, y lo seguirá haciendo, siempre desde su Asturias natal. "El anonimato que te daba estar en una ciudad ya no lo tienes porque están las redes sociales", defiende. Así que, desde sus montañas, seguirá reivindicando su auténtica tribu, el pueblo.