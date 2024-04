Entrevista

Quedo con Fernando López en el aeropuerto de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque lo de ponernos los dientes largos con los destinos sin poder volar no nos haga ninguna gracia a ambos. Nos conformamos, eso sí, con vivir un viaje al pasado, cuando en los 80, el grupo que lideraba, Modestia Aparte, era la sensación.

Una pandilla de boy scouts madrileños con cara de buenos chicos y fama de pijos que hicieron las delicias de las adolescentes, aunque todavía hoy se resista a la etiqueta: "Yo nunca me he considerado pijo, pero no lo sé, yo creo que no, pero es verdad que nos han puesto un poco el sambenito".

Cuando aludo al caballo que lleva bordado en la camisa, una marca muy famosa en aquella época, se echa a reír, serán "cosas de la edad", como dice su famosa canción. Han pasado 35 años de todo aquello, de esos veranos que pasaban juntos en Murcia y que inspiraron sus temas más famosos. "Modestia es de Madrid, pero veraneábamos en Mazarrón, y de hecho las primeras canciones tenían mucho que ver con la playa, con las playas de allí y con los primeros amores y nuestra adolescencia, que fue muy divertida", recuerda.

Fernando López (Modestia Aparte) 1966, Málaga

Hoy día siguen subiéndose a los escenarios, tocando esos temas que tanto sonaron en los 80: "Han sido dos años muy buenos. Este año yo creo que va a ser también muy bueno y por eso somos muy afortunados, porque después de todo lo que hemos vivido, poder estar en el escenario, poder cantar y disfrutar con el público es algo muy mágico".

Y lo harán este próximo 26 de abril, nada menos que en estadio Santiago Bernabéu, junto con otros grupos de la época como Amistades Peligrosas o Rafa de La Unión. "Una de las cosas bonitas que tiene es que compartimos escenario con un montón de amigos. Nos conocemos prácticamente todos. Después de tantos años, tocar en sitios tan importantes, es un privilegio, somos muy suertudos", destaca.

Un concierto al que acudirá en primera fila su hijo, al que acompaña al cole todas las mañanas y con el que charla de la vida. "En esas conversaciones me dice 'oye papá, sigo a unos youtubers famosos y tienen Ferraris, Lamborghinis…, tú te has equivocado'", me dice entre risas.

Recuerda aquel tiempo con cariño, cuando todo era muy distinto: "El éxito de antes es muy distinto al de ahora… No podíamos salir de casa, ibas a un sitio y salías corriendo y es una cosa bastante alucinante. Yo en ese momento estaba en la universidad y cuando llegaba de la gira y volvía a clase, contaba las cosas que me habían pasado y no se lo creían, me decían que eran mentira".

Fernando López y Rebeca Marín en 'Fuera de contexto'. JORGE PARÍS

35 años dan para mucho y también ha ejercido de promotor de otros grupos, e incluso ha pintado cuadros. De hecho, estudió Bellas Artes. "Estuve trabajando también de mánager de algunos artistas nuevos, acabé la carrera… Bueno, lo que hace la gente normal, somos muy normales". Un chico normal, al que parece que lo de la Modestia le viene de serie.