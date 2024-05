Roberto Leal cuenta la verdadera razón por la que oculta su acento andaluz en 'Pasapalabra': "Que no pueda generar dudas"

Pasapalabra sigue siendo uno de los programas más exitosos de Antena 3. Actualmente, Óscar y Moisés son los dos contendientes que están en liza en el programa que presenta cada tarde Roberto Leal y que es el concurso más visto de la televisión con un 19,3% de cuota de pantalla media esta temporada y 2 millones de espectadores, además de ser el segundo programa más visto de la televisión, solo por debajo de El Hormiguero.

Este miércoles por fin se resuelve ese pulso de estos dos eruditos de las palabras que en más de una vez se han quedado a las puertas de resolver el rosco, a falta de una palabra. Uno de ellos se llevará los 1.816.000 euros que hay acumulados.

La tarde y noche de Antena 3 estará dedicada íntegramente a Pasapalabra. A las 20 horas habrá un Especial Pasapalabra, un programa donde se podrá conocer más a los dos contrincantes y su trayectoria en el concurso. A las 21.45 El Hormiguero recibirá como invitados a Óscar y Moisés y a las 22.45 se emitirá la entrega en la que por fin uno de los dos gana el bote.

Antes, Espejo Público también dedicó parte de la mañana al concurso y contó con la presencia de su presentador. El andaluz le ha contado a Susanna Griso que, aunque está orgulloso de su acento, como siempre ha declarado, en ocasiones puntuales sí que lo oculta para dar paso a una forma de hablar neutra.

"Lo que hago en el rosco es que no pueda generar dudas", ha comenzado a explicar. "Sobre todo en los plurales. Por ejemplo, digo una o unas, para que no haya pamplinas… En el rosco lo hago completamente. No me gusta decir neutro porque no es neutro o no, pero lo hago", ha rematado sobre este tema.