Lori Beth Denberg, actriz infantil de Nickelodeon, acusa a Dan Schneider de conducta inapropiada

Todo eso y más fue una serie de la factoría Nickelodeon que duró 11 temporadas, desde 1994 a 2005. En ese tiempo, multitud de nombres de jóvenes actores y actrices pasaron por su casting, siendo algunos de ellos conocidos hoy en día como Amanda Bynes. Ahora, una de sus compañeras los primeros cuatro años de la ficción, Lori Beth Denberg, ha acusado al productor, Dan Schneider, de conducta inapropiada.

Denberg, que ahora tiene 48 años, ha confesado en una entrevista concedida a Business Insider que el showrunner, que ya acumula varias denuncias públicas —como las del documental Quiet on Set— comenzó a comportarse de manera inapropiada con ella en el momento en que la invitó a su oficina.

Denberg explica que una productora le había hablado sobre su aumento de peso y estaba débil, cuando Schneider, una década mayor que ella, le mostró pornografía en su despacho. "Creo que es la primera vez que se aprovechó de mí", ha declarado, asegurando que entonces tenía 19 años y llevaba dos años trabajando para Nickelodeon.

No solo verían porno más veces juntos en su despacho, sino también cuando hubo de quedarse en su casa de Los Ángeles porque el rodaje se había trasladado de Orlando, en Florida, a California. Asimismo, ha añadido que una de esas noches, viendo el famoso concurso Jeopardy!, llegaron los abusos.

Según la actriz, hicieron una apuesta sobre quién podía acertar más preguntas, siendo el premio un masaje. Ganó Schneider, y Denberg ha afirmado que le tocó los pechos con las manos y la boca sin su consentimiento. Ha admitido que hasta ese momento habían hablado de temas sexuales por teléfono en alguna ocasión, y que una vez tuvieron sexo telefónico, pero que siempre fue Schneider quien inició la conversación.

Denberg ha rememorado cómo Schneider incluso habló de sus pechos en una cena con otros miembros del equipo y, cuando ella le lanzó un trozo de pan para que parase —sin montar tampoco un espectáculo—, él se puso furioso y comenzó a gritarle. "Yo no podía ser más inexperta ni más vulnerable", ha declarado.

A partir de entonces, él se volvió agresivo con ella en el rodaje, cambiando sus diálogos en el último minuto para que no pudiera seguir el ritmo de trabajo. Por último ha afirmado que habla ahora para que no les vuelva a ocurrir a otros y para que quienes lo sufrieron se sientan más respaldados. "Existe el bien y el mal y la verdad y la mentira", ha sentenciado.

En un comunicado a Page Six, Schneider, que actualmente enfrenta varias acusaciones, ha afirmado que Denberg está inflando sus recuerdos, siendo sus acusaciones "tremendamente exageradas y, en la mayoría de los casos, falsas". "Como ya he dicho, hubo momentos, sobre todo en los primeros años de mi carrera, en los que cometí errores y mostré poco juicio. Y si hice eso con respecto a Lori Beth, le pido disculpas de verdad. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice", ha afirmado.