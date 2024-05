'La Mosca', el capo de la droga de Marsella que se fugó en el asalto al furgón en Francia y que ha llegado a ordenar asesinatos en España

Las autoridades francesas han puesto en marcha una gran operación policial para intentar encontrar a los autores del asesinato de dos agentes penitenciarios, en un ataque en el que fue liberado un detenido que estaba siendo trasladado. "Se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de este crimen y que se haga justicia en nombre del pueblo francés", ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

A bordo de dos vehículos, cuatro hombres vestidos de negro, encapuchados y armados asaltaron el convoy de dos furgones que trasladaban a un preso. Las televisiones francesas han divulgado las imágenes del asalto, en el que se ve como un vehículo negro aprovecha el peaje para impactar de frente con el furgón que abría la marcha del convoy.

Los asaltantes salieron del vehículo, dispararon con armas largas a los agentes penitenciarios y abrieron la puerta para que salga el reo. Dos agentes murieron y tres resultaron heridos, dos de extrema gravedad. El reo y los asaltantes se dieron a la fuga. "Son personas para quienes la vida no tiene valor. Serán encontrados y castigados de una manera proporcional al delito", ha asegurado Macron.

Mohamed Amra, 'La Mosca'

¿Tan importante era el preso? Según ha informado la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, el reo liberado es Mohamed Amra, de 30 años. Conocido como 'La Mosca', fue condenado por robo la pasada semana.

Amra estaba siendo trasladado de regreso al centro penitenciario de Evreux tras haber sido interrogado durante la mañana por los jueces por un intento de homicidio cerca de la ciudad de Ruán, explicó la Fiscalía de París. Según el diario Le Dauphiné Liberé, el preso intentó serrar los barrotes de su celda durante el fin de semana y para ocultar sus intenciones había pegado cinta adhesiva roja.

Ordenó matar a un hombre en España

No estaba clasificado como "preso especialmente vigilado". Sin embargo, recientemente se había elevado su nivel de vigilancia a "escolta 3", lo que significa que se requería un mayor número de funcionarios de prisiones para supervisar sus movimientos, según detalla el diario Le Parisien. Está por ver su eso se cumplió en su traslado del lunes.

'La Mosca' también está acusado de un homicidio voluntario cometido en 2022 cerca de Marsella, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes. Esa es la cuestión: Amra es un poderoso capo de la droga. Según la prensa francesa, se le vincula con una banda que opera en Marsella y se sospecha que ha ordenado más de un asesinato.

Al preso fugado se le investiga por tentativa de homicidio en banda organizada en la localidad de Saint-Étienne-du-Rouvray. También, según el diario parisino, estuvo implicado en el intento de asesinato de un ciudadano francés en España, en Marbella concretamente, el 18 de julio de 2023. 'La Mosca' habría ordenado el asesinato mientras estaba detenido en la cárcel de la Santé (París).

"¿Cómo se pueden quitar vidas así?"

Las imágenes de la emboscada han conmocionado a la opinión pública en Francia. Hasta la madre y el abogado de Amra han manifestado su consternación por lo ocurrido. "Me derrumbé, lloré, estaba tan mal, ¿cómo se pueden quitar vidas de esta manera?", ha dicho la mujer.

El letrado Hugues Vigier dijo a la prensa que le gustaría creer que su defendido no conocía el plan para liberarlo: "Eso no cambiaría la tragedia que ocurrió, pero como abogado quiero creer que él no planeó esta fuga. Para mí, este plan no coincide con lo que sé de él. Si él está detrás de esto, entonces no entendí quién es él".

Marsella, puerta de entrada de la droga

El año pasado, alrededor de 50 personas murieron en tiroteos relacionados con las drogas en Marsella, la gran ciudad del sur de Francia. El Senado reconoce que la situación creada por la expansión del tráfico ilegal de drogas en todo el país es muy alarmante.

Según un informe dado a conocer el mismo día en que se fugó Amra, muchos de los líderes de las bandas de narcotraficantes franceses resultan intocables. Dirigen sus negocios desde el extranjero, principalmente desde el norte de África y Medio Oriente. El Senado pide nuevas medidas urgentes para abordar el problema.

El fiscal de la región de Marsella, Nicolas Bessone, admitió este lunes en la televisión francesa France 2, que las bandas de narcotraficantes se han vuelto tan poderosas y ricas que se están infiltrando en el Estado, corrompiendo a funcionarios públicos de la Administración de Justicia de Marsella.