Zayn Malik revela que le echaron de Tinder porque pensaban que era un perfil falso

Aunque las estrellas, celebrities y personas de alto poder adquisitivo tienen sus propias aplicaciones de citas, hay veces que también a estas les gusta probar algunas más cotidianas, como hizo en su momento Zayn Malik con Tinder. Sin embargo, su experiencia fue nefasta, según él mismo ha dado a conocer.

En una entrevista con la revista Nylon, el exmiembro de One Direction de 31 años ha revelado que se creó una cuenta en la famosa aplicación de citas después de mudarse a una granja en el condado de Bucks, en el estado de Pensilvania, si bien debió prever lo que sucedería cuando ni los lugareños se pensaban que él fuera el verdadero Malik.

"Todo el mundo me acusaba de catfishing [hacerse pasar por otra persona a través de las redes sociales]. Me preguntaban: '¿Y por qué estás usando fotografías de Zayn Malik?'. Así que me acabaron expulsando [de la aplicación] una o dos veces", ha reconocido el cantante de éxitos como Dusk Till Dawn o Pillowtalk.

Asimismo, ha afirmado que, al no tener éxito en Tinder prefirió abandonar por entero las aplicaciones de citas. De hecho, ha asegurado que hoy por hoy no está interesado en conocer a nadie dado que, por primera vez en su vida se siente más que feliz y realizado estando simplemente soltero.

"Probablemente, lo más prudente sea tomarte tu tiempo [para conocerte a ti mismo] antes de invertirlo completamente en otro ser humano que va a ser tu pareja para toda la vida", ha declarado, reflexionando a su vez sobre su relación con Gigi Hadid, madre de su hija Khai, de 3 años, y cuyas idas y venidas fueron una constante en la prensa.

Además, el músico, que está de plena promoción de su próximo álbum, también ha pasado por el pódcast Zach Sang Show y ha reflexionado sobre su paso por One Direction. "Aquello por lo que siempre me siento mal cuando echo la vista atrás es no haber disfrutado lo suficiente de la banda", ha admitido.

"Siento que me tomé las cosas demasiado en serio, ¿sabes? Doy las gracias por poder ser más feliz ahora y poder disfrutar las cosas y ser más dueño de mi vida. Como lo del vaso medio lleno o medio vacío. Esa es mi elección", ha finalizado, señalando que, cuando era joven, no entendía "la importancia de, simplemente, tratar de ser feliz"