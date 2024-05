Han pasado casi diecisiete años después del final de The Simple Life. Y algo más de dos décadas desde que comenzó. Eran los comienzos de la telerrealidad y, a su vez, su máxima expresión. Y en ese contexto dos nombres consiguieron no solo hacerse un hueco, sino saltar a una fama que les ha seguido hasta el día de hoy: Paris Hilton y Nicole Richie.

Este lunes, ambas amigas han anunciado que regresan al medio que las vio nacer como las celebrities que son, tras meses —e incluso años— de especulaciones y rumores sobre un posible reboot. Lo han hecho a través de una publicación de Instagram junto con el gigante del streaming en Estados Unidos Peacock.

En la publicación conjunta, Hilton, de 43 años, y Richie, de 42 —aunque ambas nacieron en 1981—, escribieron "Nueva era. Las mismas besties [una manera cariñosa de llamar a las mejores amigas]. Próximamente en Peacock" junto con un emoticono de dos mujeres disfrazadas.

Además, en el clip se puede ver un televisor antiguo junto con una pantalla codificada estática, amén de varios objetos que los muy fans de la serie entendieron como referencias. Además de que, en un momento dado, suena una de las bromas más famosas que existían entre ellas: el grito "¡Sanasa, Sanasa!".

Los detalles de cómo será esta nueva serie todavía no han sido revelados, si bien desde el portal de noticias TMZ apuntan a que no será un duplicado exacto de The Simple Life, sino otra clase de acercamiento a la vida actual de ambas amigas.

A ello ayudó que recientemente Richie compartió un collage de fotos de ella y Hilton en el que se aprecia cómo han cambiado a lo largo de los años. "Día 1 de Sill y Bill", subtituló Richie en la publicación, haciendo referencia a los apodos que se dieron en el show. En los comentarios, Hilton comentó: "Sanasaaaa".

The Simple Life se emitió durante cinco temporadas, de 2003 a 2007, y en la serie se seguía la vida a todo lujo de Hilton y Richie mientras recorrían Estados Unidos probando a vivir de forma diferente, ya fuera con una familia de Arkansas a trabajos como granjeras, camareras y otros con los que estaban poco familiarizadas.

A pesar de la gran pelea entre ambas amigas en 2005, que hizo que la cadena Fox cancelara la serie, fue retomada por E!, que siguió emitiéndola dos años más.