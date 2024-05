Macarena García desvela el ataque de risa que le dio en escena interpretando un papel dramático, 'por culpa' de Carmen Machi

Macarena García fue entrevistada por el programa Martínez y hermanos, en Cuatro, y contó una anécdota sucedida mientras representaba en el escenario una obra de teatro junto a Carmen Machi.

Se trataba de la pieza Nuestros actos ocultos, de Lautaro Perotti. En un momento crucial de la obra, la seriedad del momento se vio interrumpida por una inesperada carcajada que compartieron las dos actrices.

García explicó cómo llegaron a esa situación sin poder contenerse y que venía precedida por el efecto que Machi causa sobre ella: "Tenía un poco de problema con Carmen Machi y la risa. Me entran ataques y soy muy propicia".

El incidente se produjo cuando Macarena iba a declarar la rendición de su personaje, que tenía problemas con el alcohol. En lugar de seguir el guion y recitar su frase, García sufrió un lapsus. "Hay un momento al final en el que tengo que decir que me voy a rendir, pero dije que me voy a ingresar. Mi personaje tiene alcoholismo y todo el rato digo que tiene que ingresarse", detalló la actriz.

El equívoco fue suficiente para que a ambas actrices les diera un desternillante ataque de risa que no podían controlar: "No podíamos parar. Yo estuve como tres minutos haciendo que lloraba todo el rato y deseando que la tierra me tragara". Machi, por su parte, tal y como relató su compañera, se giró para que nadie le viera salirse del papel.

Este inesperado altercado provocó que la escena se extendiera mucho más de lo previsto. Afortunadamente, nadie del público dijo nada, pero sí notaron, matizó Macarena, que "era como muy largo".