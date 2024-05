Isabel Lahuerta: "He querido desnudar el régimen castrista y su coacción de la libertad"

Isabel Lahuerta Bellido es abogada, escritora y artista multidisciplinar, y también está muy vinculada con el mundo del cine. El próximo jueves, 16 de mayo, se presenta en Madrid su novela Lo que la mentira alimenta (publicada en el sello de Planeta, Universo de Letras).

La puesta de largo de la novela, que explora el período de 1959 a 1989 de la Revolución Cubana, contará con la periodista Nieves Herrero en calidad de presentadora, tendrá lugar en la sede de la CEOE a las 19.30 h (Calle Diego de León, 50).

¿Cómo nace 'Lo que la mentira alimenta'?De las circunstancias adversas de la vida, a veces, aparecen las grandes oportunidades. Soy una persona bastante ocupada y muy inquieta. Un accidente en Austria, en noviembre de 2022, hizo que me tuviera que quedar en casa por una operación de rodilla, lo que facultó la posibilidad de tener tiempo de descanso mental y social. Una vez que me intervinieron quirúrgicamente, y sabiendo que todo iba bien, mi mente descansó y produjo una sensación de vida paralela a la que ya tenía, abordando una temática inquietante de la cual no podía escapar.