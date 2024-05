Nueva Caledonia: el territorio francés en el Pacífico que vive una ola de violencia por una reforma que debilita a los independentistas

Graves revueltas independentistas han estallado en Nueva Caledonia, en Oceanía, en contra de una revisión de su Constitución. Los disturbios han estado asolando el territorio francés enclavado en el Pacífico sur durante toda esta semana y de momento el saldo son al menos cinco muertos, decenas de agentes heridos, más de 200 detenidos, tiroteos, miles de personas protestando en las calles y la imposición del toque de queda. Casi cada noche el terror se apodera de sus ciudades, sobre todo de la capital, Numea.

Todo causado por un proyecto de enmienda constitucional que pretende ampliar el censo electoral y que se debate en París, porque este territorio insular sigue siendo una colonia.

Y lo es por decisión de sus propios habitantes. El 4 de noviembre de 2018 se celebró el referéndum de independencia. El "no" obtuvo un 56,4% de los votos, con una participación del 80,63%. En 2020, el "no" obtuvo el 53,26% de los votos. Y el referéndum de 2021 elevó el "no" al 96,49% fruto de la baja participación, apenas un 44%, tras el boicot de los independentistas por coincidir con la pandemia de Covid-19. El quid de la cuestión es quiénes votan y quiénes seguirán haciéndolo.

Los nuevos pobladores

Hay que remontarse a 1998. El Acuerdo de Numea congeló el censo electoral para los comicios provinciales, limitado desde entonces a las personas con derecho a voto en ese momento y sus descendientes. La reforma constitucional que se debate en Francia prevé cambiar el cuerpo electoral, establecido desde entonces, para que las personas que lleven residiendo al menos 10 años puedan votar en las provinciales.

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, considera que el actual censo priva de derecho al voto a una parte de la población; que el límite de 1998 "no se ajusta a los principios de la democracia" y "lleva al absurdo". Es lo que defiende un quinto de los habitantes de Nueva Caledonia, procedentes de la metrópoli, que consideran que el bloqueo del censo les priva de derecho al voto.

La decisión de ampliar el censo para solventar este desequilibrio es lo que ha puesto en pie a los independentistas del Frente de Liberación Nacional Kanak Socialista (FLNKS), que lo consideran una medida para "minorizar todavía más al pueblo canaco" nativo. La reforma que se debate en París se diluiría el peso de la población autóctona y eso les dejaría más lejos de lograr su ansiada independencia. En la consulta popular de 2020 el "no" a la independencia ganó, pero sólo con el 53%.

En 2024 deben celebrarse nuevas elecciones provinciales, por lo que los partidos no independentistas exigían la reapertura del cuerpo electoral. Los partidos independentistas, que hasta ahora se habían negado a hacer concesiones, habían aceptado entablar negociaciones, pero éstas no han servido de nada.

Nueva Caledonia, en un círculo abajo a la derecha. LAPRESSE

Una colonia "sui géneris"

Nueva Caledonia está formada por un grupo de islas y archipiélagos ubicado en Oceanía, en el mar del Coral del Océano Pacífico Sur. Son 18.575 km2 y algo más de 270.000 habitantes, de los que unos 95.000 viven en Numea.

Es un territorio que está en la mira de los grandes productores de baterías y acero: es uno de los grandes productores de níquel. De hecho, las revueltas han causado que el precio mundial del mineral se haya disparado más de un 6,%.

El Acuerdo de Numea le concedió un estatus particular en el seno de la República francesa. Es una "Colectividad Sui Géneris" (Collectivité Sui Generis), a diferencia de las colectividades de ultramar, que son cinco: Polinesia Francesa, San Bartolomé (Caribe), San Pedro y Miquelón (Atlántico) y Wallis y Futuna (Pacífico) y San Martín (Caribe).

Macron y banderas de independencia de Nueva Caledonia en Ouvea, en 2018. Theo Rouby

Nueva Caledonia fue una colonia hasta 1946; después un territorio de ultramar, hasta 1999; y ahora esa colectividad sui géneris. Sin embargo, para Naciones Unidas, sigue siendo una de las dos colonias que aún posee Francia (la otra sería la Polinesia Francesa).

Columnas de humo por la ola de disturbios en Numea. LAPRESSE

Ciudadanos y pasaporte francés

Esa peculiaridad se resume en que entre las competencias del Gobierno de Nueva Caledonia figuran el derecho al empleo, la fiscalidad, la formación profesional, el comercio exterior, los servicios marítimos, el derecho laboral, la seguridad civil y la enseñanza secundaria. Pero de la República Francesa siguen siendo la justicia, defensa, orden público, tesorería y los asuntos exteriores.

Así, los habitantes de este archipiélago son ciudadanos franceses y tienen pasaporte francés; participan en los comicios legislativos y presidenciales, eligiendo dos representantes de la Asamblea Nacional Francesa y uno del Senado.

La originalidad del sistema se da también en el Ejecutivo, formado por once miembros, elegidos proporcionalmente por el Congreso, donde se ha instaurado una democracia consensual y no mayoritaria.

Violencia a la baja

Tras varias semanas de invierno, parece que los neocaledonios empiezan a ver la luz al final del túnel. El alto comisionado de Francia en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, ha afirmado que a pesar de que los manifestantes siguen prendiendo fuego a edificios y los niveles de violencia siguen altos en Numea, comienza a sentirse que los disturbios van a la baja.

De momento, Macron ha enviado al ejército en un intento de apaciguar las revueltas y sigue adelante con su proyecto de reforma, que piensa ratificar el próximo mes.