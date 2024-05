Muere a los 78 años el icónico saxofonista de jazz David Sanborn

Según los melómanos, el jazz actual no se entiende sin él, dado que fue una "figura seminal" del mismo, como se explica en el comunicado que ha dado a conocer que el icónico saxofonista David Sanborn, ganador de seis premios Grammy, ha fallecido a los 78 años de edad la tarde de este pasado domingo.

El músico, que también incursionó en otros géneros como el blues o el pop contemporáneo, ha perdido la vida debido a unas complicaciones derivadas del cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2018, si bien este no había impedido que continuase con sus conciertos previstos hasta hace relativamente poco, y que, de hecho, ya tuviese algunos "programados para 2025".

Sanborn, aunque nacido en Tampa, en el estado de Florida, se crio en Misuri. Niño precoz debido al tiempo que le dejó para practicar haber contraído la polio a los tres años, antes de la mayoría de edad ya había tocado junto a figuras totémicas como Albert King, aunque su primera gran oportunidad, que no desaprovecharía, le llegó cuando se sumó a la Paul Butterfield Blues Band en 1967.

Con dicho grupo tocaría en el mítico festival de Woodstock y de ahí pasaría a una carrera como solista, tocando casi siempre el saxofón alto, debutando con el álbum Taking Off de 1975 y sacando multitud de discos como Hideaway, A Change of Heart o Upfront.

Como destacan desde el comunicado, se ha dicho de él que "volvió a colocar el saxofón en el rock" y, como muestra, su larga lista de colaboraciones: el tema Young Americans con David Bowie, el Born to run de Bruce Sprinsteen, cuatro discos con James Taylor [incluido su famoso hit How Sweet It Is (To Be Loved By You)], otros cuatro con Carly Simon o la banda sonora de la saga Arma letal junto a Eric Clapton.

A lo largo de su vida realizó otras colaboraciones con grandes artistas como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Cat Stevens, The Eagles, James Brown, Elton John, Billy Joel, The Manhanttan Transfer, Mick Jagger o Don McLean, entre muchos otros.

Asimismo, en 1980, tocó en la orquesta del mítico programa Saturday Night Live, así como el público norteamericano le recordará por sus frecuentes apariciones especiales junto a la banda de Paul Shaffer para el programa Late Night with David Letterman.

Además de sus seis premios Grammy, también consiguió ocho álbumes de oro y uno de platino. Había comenzado a salir con su esposa, la también música francesa Alice Soyer, en 2016.