Miguel Herrán muy recuperado ya de su accidente de moto gracias al cariño de sus chicas, su novia Celia y su 'bollito' María

El actor Miguel Herrán sufrió hace unos días un accidente de moto que provocó su hospitalización y mucha preocupación entre sus fans, aunque su vida nunca corrió peligro.

El protagonista de la serie Los Farad y de La casa de papel ha publicado una fotografía paseando con su hija María, de cinco meses, que prueba que está mucho mejor.

Asimismo, el actor madrileño demuestra que su recuperación va sobre ruedas gracias al cariño de su pequeña y de su chica, Celia Pedraza, hermana de la actriz María Pedraza.

"Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido ¡y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho. ¡Pero estoy bien! Gracias @alpinestars porque gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula. Y, sobre todo, quiero agradecer a la @clinicacemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio", es el mensaje que ha compartido en sus redes sociales.

Ahora, Miguel se deja ver paseando con su hija, a la que llama 'bollito'. "4 meses de bollito por el mundo", ha publicado. La pequeña lleva un vestido vaquero y zapatillas blancas, y mira muy simpática a la cámara.