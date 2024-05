Tu horóscopo diario: sábado 11 de mayo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de mayo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estos últimos días, las influencias de Marte y Mercurio te han tensionado y traído muchas luchas en el trabajo, aunque luego todo se haya resuelto bien. Pero ahora llega el fin de semana y tendrás la oportunidad de poder olvidarte de todo y entregarte a ese tan necesario y merecido descanso. El destino te lo va a facilitar.

Tauro

Con los mejores planetas en tránsito por Tauro, este será uno de los mejores signos de cara a un fin de semana que te traerá alguna sorpresa especialmente agradable, relacionada con el logro de algo que anhelas y por lo que llevabas tiempo luchando en el terreno personal, familiar o vocacional. Es hora de recoger frutos.

Géminis

En este fin de semana que empiezas, tu planeta regente, Mercurio, se encontrará afligido y te será difícil encontrar la paz o el descanso. Aunque lo necesites y lo busques, el destino no te lo pondrá nada fácil porque surgirán muchos de asuntos a los que les tendrás que prestar atención, o tendrás una gran inquietud interior.

Cáncer

La Luna transitará este fin de semana por tu signo y esto va a acentuar mucho más todos los asuntos relacionados con tu vida familiar y sentimental, y también tendrás las emociones mucho más a flor de piel. Pero el problema es que igualmente se van a acentuar más los altibajos anímicos y puede haber conflictos familiares.

Leo

Las excelentes influencias planetarias que tienes, en estos momentos, favorecen la posibilidad de que realices alguna actividad especialmente diferente y fuera de lo común, algún viaje que suponga realizar una gran ilusión, u organizar un encuentro con alguien especialmente querido. Va a ser un fin de semana realmente mágico.

Virgo

Este fin de semana tu planeta regente, Mercurio, no te va a enviar sus mejores energías, aunque se tratará de algo transitorio. Y a consecuencia de ello te va a ser muy difícil, si no imposible, poder relajante y descansar. Te surgirán innumerables asuntos de carácter doméstico y muchas inquietudes o preocupaciones en general.

Libra

El fin de semana no se acerca con demasiado optimismo para ti porque la influencia adversa de Mercurio y Marte te pondrá muy difícil tu deseo de descansar y disfrutar de vivencias o acontecimientos felices. En su lugar, debes tener cuidado con los desencuentros y discusiones con tu pareja o con tus familiares más cercanos.

Escorpio

Este fin de semana, que hoy comienzas, vas a tener un deseo casi irreprimible de hacer algo distinto o tener nuevas vivencias. Todo te va a empujar a salir de tu ambiente habitual, incluso a romper totalmente con este, o quizás también con alguien que ha sido fundamental en tu vida hasta este momento. Gran deseo de cambiar.

Sagitario

Los armónicos aspectos astrales indican que vas a tener un fin de semana estupendo, aunque es probable que tú temas todo lo contrario, al menos en un principio. Pero lo cierto es que se te va a hacer realidad algo que te hace gran ilusión en el terreno personal, o quizás también un nuevo y prometedor romance. Realizaciones.

Capricornio

Hoy comienza un fin de semana que no es exactamente el que te gustaría tener, aunque no va a ser malo, pero el problema es que no vas a poder hacer realmente lo que te gustaría, y, por el contrario, vas a tener que ocuparte de otro tipo de tareas que no son de trabajo, pero se relacionan con la solución de problemas familiares.

Acuario

Este va a ser para ti un fin de semana caracterizado por la libertad o la independencia, es decir, aquello que más te gusta y te hace feliz. No va a ser, en realidad, un periodo de suerte o grandes facilidades, pero si te va a dar la posibilidad de que puedas aquello que quieres, ir a donde tú quieres o compartirlo con quien más deseas.

Piscis

El fin de semana que hoy comienzas te va a traer mayores o mejores posibilidades de disfrutar de momentos de profunda paz y felicidad, ya sea con tu pareja o tus familiares más queridos, y hasta incluso si estás solo también puedas gozar de una gran armonía en tu interior. En estos días el destino te pondrá las cosas más fáciles.