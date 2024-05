Cecilia Gómez: "Me encantaría bailar para Isabel Pantoja"

Cecilia Gómez ha sido una de las mejores bailaoras de su generación. Comprometida con la danza, la gaditana no solo ha sido protagonista de los principales espectáculos flamencos, sino también uno de los personajes de la famosfera más conocidos y mediáticos debido a sus relaciones personales. Apartada del baile por una hernia discal, sueña ahora con formar parte del equipo de Isabel Pantoja.

¿Una bailaora es para toda la vida?

En mi caso sí, he bailado toda mi vida como profesional y eso ya no me lo quita nadie. Son muchos años y, aunque ya no me dedique a ello, me sentiré bailaora siempre.

¿Se desaprende a bailar?No totalmente, pero ya no tengo el hábito de hacerlo a diario y pierdes facultades, pero quien tuvo retuvo y hay cosas que no se olvidan.



La salud le obligó a retirarse antes de tiempo, ¿fue una decisión difícil?

Sin duda, la más difícil que he tenido que tomar. Era mi vida y mi herramienta de trabajo, aunque te reinventes tienes la necesidad de hacerlo en un registro que te alimente tanto como lo hacía la danza ya que es muy vocacional y pasional y eso es muy complicado.



¿En quién se apoyó en esos momentos?En mi madre, mis amigos de siempre y la esperanza de que en algún momento todo volvería a ser como antes.



En una entrevista llegó a confesar que tuvo pensamientos suicidas…Sí, ocurrió cuando fui consciente de que ya no sería como antes y se sumó el dolor constante de la lesión que no remitía y situaciones personales difíciles de gestionar. Todo ello me hizo entrar en una oscuridad de la que no encontraba salida.



¿Hablar de la salud mental ya no es tabú?Depende, así como parece que hay más empatía por la cantidad de casos que estamos viendo, sobre todo desde el confinamiento, la realidad es que sigue existiendo mucho desconocimiento y miedo a enfrentarse a esos temas. La gente no quiere oír determinadas cosas y eso hace que cueste más expresarlo al que lo sufre.



Entré en la oscuridad y no tenía salida

¿No le apetecería volver por todo lo alto? Junto a Isabel Pantoja, por ejemplo.

¡Me encantaría! La admiro y la he seguido desde siempre como artista. En mi casa se oía mucho cante y ella era un referente. Además, que empezó como bailaora, solo hay que verla con la bata de cola. Creo que si pudiera bailar con ella, sería un número muy especial y flamenco.



Ahora también trabaja en televisión, ¿cómo fue su desembarco en este medio?

Antes de la lesión estuve un tiempo compaginando gira con tele, como colaboradora, presentadora y jurado de talents shows. Aquello me sirvió de aprendizaje para encontrar otro camino dentro de la comunicación y gracias al programa Juntos de Telemadrid he podido retomar y seguir aprendiendo.



¿En alguna ocasión ha sentido que no encajaba en ningún sitio tras dejar de bailar?

No lo he sentido así, me veo capaz de realizar otros trabajos en el ámbito de la interpretación y comunicación. Al fin y al cabo también forma parte de mi carrera, pero como en todo la experiencia es un grado; para ello tienes que estar y no siempre te dan la oportunidad, quizás son los demás los que no te encajan en otro perfil.



Usted también tiene interés para la prensa rosa, ¿cómo lleva ser noticia?

La verdad es que vivo muy tranquila en ese sentido, Hubo unos años que tenía más presencia en la prensa rosa y lo gestioné lo mejor que pude. Por lo general, me trataron bien, aunque no siempre puedes gustar a todo el mundo y alguna vez te toca oír cosas que sabes que no son ciertas y te duelen, pero todo pasa.



Ahora bebe los vientos por su novio, César. ¿Qué papel juega el amor en su vida?

El amor es el motor de la vida, de cualquiera de las maneras, pero si hablamos de amor de pareja a día de hoy Cesar es mi pilar más importante. No me deja caer y es un amor mutuo y sincero, es mi compañero de vida.