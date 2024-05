Crecen las dudas sobre si Harry se encontrará con su padre, su hermano y su cuñada Kate en su fugaz visita a Inglaterra

Getty Images for The Invictus Ga

El príncipe Harry de Inglaterra ya ha llegado a Londres, donde se celebra el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que él mismo creó para veteranos heridos de guerra.

De momento, Harry ha formado parte de una charla relacionada con los Juegos Invictus. El duque de Sussex se ha sentado en el escenario y, micrófono en mano, ha hablado sobre el evento titulado "Realizar una comunidad global".

Lo ha hecho muy relajado, tanto por la postura con la que se ha mostrado en el escenario, como su calmada charla. El hijo menor del rey de Inglaterra se ha abrazado con algunas personas de la organización y se ha mostrado en todo momento, distendido y locuaz.

Los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra no parece probable que se vayan a ver. Jon Super

Parece ser, que a pesar del poco tiempo que tendrá en su visita a su país, Harry desea encontrarse con su padre, aún en tratamiento contra el cáncer, con su hermano, con el que peor relación tiene, y con su cuñada Kate, cuya enfermedad ha afectado mucho al príncipe y a Meghan Markle.

Aunque todo apunta a que no serán posibles estos encuentros, Harry no desiste en su interés en ver a su familia, en particular por la enfermedad que ha hecho acto de presencia en los últimos meses y porque Carlos cumple estos días su primer año en el trono.