Suben a 90 los muertos por las inundaciones en Brasil a la espera de nuevos temporales

Defensa Civil del estado brasileño Río Grande del Sur ha informado de la muerte de al menos 90 personas, así como de 132 desaparecidos y más de 360 heridos, como consecuencia de las fuertes lluvias que han estado cayendo durante la última semana y a la espera de nuevos temporales previstos para las próximas horas.

Son más de 203.800 personas las que se han visto obligadas a dejar sus hogares, con 388 de los municipios de los 497 que conforman este estado, situado en la parte más meridional de Brasil, afectados en mayor o menor medida por el temporal.

En total, hay 1,3 millones de personas afectadas de alguna forma por unas lluvias que está previsto que vuelvan a caer en las próximas días en áreas ya devastadas, por lo que las autoridades mantienen el estado de alerta en muchas ciudades, entre ellas la capital del estado, Porto Alegre, informa G1.

Inundaciones en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, en Brasil. Isaac Fontana/EFE

Su alcalde, Sebastiao Melo, ha pedido a los residentes de los barrios de Cidade Baixa y Menino Deus que abandonen la zona, mientras que el mayor estadio de la ciudad, el Arena do Gremio -que se ha visto inundado también-, se ha quedado sin capacidad para acoger a más personas afectadas por el temporal.

Las autoridades han alertado de "peligro extremo" -lo que significa corrimientos de tierra generalizados, vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora, granizo y lluvias por encima de los 100 milímetros- en los municipios del sur del estado, donde está previsto que continúe el temporal toda la semana.

Pobladores del barrio Farrapos reciben ayuda para evacuar sus viviendas en Porto Alegre, Brasil. Isaac Fontana/EFE

"Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y que aún no ha acabado. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave", ha advertido el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista en la red pública EBC.

Asimismo, hizo un llamado para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen "de forma conjunta" a fin de "evitar burocracias que dificulten" las transferencias de recursos públicos con los que adquirir "medicamentos, agua y combustible", entre otros insumos. "Es muy triste (...) pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte", insistió.

Pobladores del barrio Farrapos reciben ayuda para evacuar sus viviendas tras la crecida del lago Guaíba en Porto Alegre, Brasil. Isaac Fontana/EFE

Las autoridades brasileñas están centradas en rescatar a los sobrevivientes que aún están aislados, mientras trabajan para garantizar energía y agua a la población. Por otro lado, los tres poderes de la nación se han movilizado para liberar recursos para ayuda humanitaria, construir albergues y dar asistencia a las miles de víctimas.

Algunos países han decidido enviar ayuda para asistir a los damnificados, entre ellos Argentina. En concreto, el Gobierno de Javier Milei puso a disposición de Brasil una brigada compuesta por veinte efectivos y caninos de la Policía Federal Argentina, además de expertos en logística de la Comisión de Cascos Blancos, un avión para transporte de personas y de carga y tres helicópteros para traslado y evacuaciones. También un equipo móvil con personal de sanidad, buzos tácticos de la Armada argentina, unidades de ingenieros con embarcaciones y dos plantas potabilizadoras de agua.