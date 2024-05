'Loud budgeting', la nueva tendencia viral para ahorrar en 2024: "Es hora de hacer que nuestras finanzas suenen como nunca antes"

Viajes, comidas en restaurantes caros, ropa nueva cada semana ... Las redes sociales se han convertido en los últimos años en un escaparate donde los usuarios no paran de mostrar sus vidas de lujo, ¿?pero qué coste hay que pagar para subirse a la ola y qué pasa con quienes no pueden seguir el ritmo?

En muchas ocasiones nos ajustamos el cinturón para no tener que decir que no a los mejores planes y seguir aparentando, pero la situación es cada vez más insostenible. De esta manera, millones de usuarios de todo el mundo han dado 'un golpe en la mesa' a través de TikTok para parar con esto y han creado un reto viral que se conoce como loudbudgeting o presupuesto ruidoso.

El loudbudgeting es una tendencia financiera que consiste en hacer público tu presupuesto y gastos en redes con el fin de ahorrar. Además, ayuda a normalizar que no todo el mundo puede permitirse llevar un alto nivel de vida en una sociedad en la que cada día es más común presumir de lo que se tiene. "Es el momento perfecto para darle a nuestro presupuesto la importancia que merece, es hora de hacer que nuestras finanzas suenen como nunca antes", afirma Mapi Amela, experta en economía doméstica, fundadora de Ahorradoras.com

Esta tendencia pretende hacer lo opuesto al conocido como 'lujo silencioso', o lo que es lo mismo, la creencia que considera que hablar de los precios o de nuestras finanzas como algo de mala educación. "Hasta ahora, las finanzas se habían entendido como algo aburrido e intimidante, pero este tipo de tendencias hace que se conozca más del tema. Si yo hablo de mis presupuestos puedo hacer que otras personas sientan más curiosidad sobre las finanzas personales", cuenta la usuaria de TikTok Jenny Park (@mohaewithjennypark).

Aunque el 'presupuesto ruidoso' es una actividad que beneficia a los ahorradores, Park también alerta de los riesgos que puede tener: "Hay que tener cuidado porque esta tendencia también puede convertirse en algo restrictivo para quienes lo toman demasiado en serio, algo parecido a las dietas, pero lo que se busca es generar una relación sana con el dinero ".

Sin embargo, ya son miles de usuarios los que se han sumado a este reto y que afirman que les ha salido incluso mejor de lo que esperaban. "Lo que me estoy permitiendo son 25 dólares a la semana, de lunes a viernes, para salir y comer algo si no paso por casa o si se me olvida la comida ... Esta semana me sobraron 10 dólares, ósea que solo me gasté 15 dólares, así que ahora solo tengo que poner otros 15 dólares para la semana que viene y a ver como me va", compartía Julie Garza (@juliegarzaradio) con sus seguidores de TikTok.

"Le he dicho a mis amigos que probablemente no conteste a sus mensajes porque no quiero gastar dinero en hacer ciertos planes", confiesa una joven en un video de @feelgoodwoo. Otros, por su parte, afirman haber "anulado la suscripción del gimnasio para recortar gastos", "consumir menos café fuera de casa" o "dejar de comprar alcohol dentro de las discotecas cuando salen de fiesta".

♬ original sound - woo @feelgoodwoo We asked the woo office how they’re loud budgeting in 2024 🎤 ‘Loud Budgeting' is a term brought to fame by creator @Lukas Battle when he declared that 'Quiet Luxury’ is out for the new year. It’s intentional spending. It’s regaining financial agency. It’s definitely not about being frugal at the cost of feeling content, it’s more about making a conscious financial choice that’s wholly yours. As Battle says in the video, “It’s more chic, more stylish and more of a flex than spending money.” #loudbudgeting

Cada persona puede llevar a cabo las acciones que considere para lograr ahorrar y tratar de ajustarse al máximo posible al presupuesto establecido, lo más importante es que lo compartan con el resto de usuarios, logrando así crear una comunidad donde encontrar apoyo mutuo así como consejos y trucos.

Cómo hacer 'loud budgeting' y cuáles son sus beneficios

Para ser partícipe de esta nueva tendencia, en primer lugar, deberás hacer una lista con tus ingresos y gastos mensuales. "Es fundamental conocer cuanto dinero entra y sale de tus finanzas, esto nos ayuda a tener una visión clara de nuestra situación económica actual", indica Mapi Amela. En segundo lugar, debes calcular cuanto puedes gastar en cada categoría (comida, ocio, transportes), así como metas financieras claras con su importe y su plazo para conseguirlas.

Una vez hecho esto, tendrás que dividir tu presupuesto semanalmente o mensualmente y hacer un seguimiento constante de tus gastos. "Esto te va a permitir reducirlos y mantener el control sobre tus finanzas", explica la fundadora de Ahorradoras.com, quien aconseja "buscar maneras creativas de ahorrar como, cocinar en casa, usar cupones de descuento y muestras...". Por último solo deberás compartir tu progreso en TikTok con el hashtag #LoudBudgeting para unirte a la comunidad.

Unirte a este trend te permite ser más consciente de tus gastos a la vez que te ayuda a identificar las áreas donde puedes reducirlos. De igual forma te obliga a ser más responsable con tu dinero al compartirlo de manera pública. Formar parte de una 'comunidad de ahorradores' te hará aprender técnicas nuevas al igual que podrás servir de inspiración para otros.

