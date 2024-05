Laura Escanes se sincera sobre la diferencia de edad durante su matrimonio con Risto Mejido: "No estás en el mismo momento vital"

Uno de los motivos por los que Laura Escanes y Risto Mejide recibían muchas críticas cuando estaban juntos era la diferencia de edad que hay entre los dos, algo que defendieron durante los siete años que estuvieron juntos. Pero la influencer ha desvelado que su opinión con respecto a este tema ha cambiado.

"Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. La otra persona ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. No estoy hablando solo de mí, eso es de las dos partes", ha expresado la creadora de contenido en el pódcast El sentido de la birra.

Laura Escanes ha asegurado que, al menos desde su propia experiencia, "llega un momento en el que eso no te hace feliz". "Hay muchos momentos que te van alejando, alejando y alejando. Y creo que eso es mucho más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay", ha añadido.

Tras dar su opinión sobre las parejas con edades tan dispares, Escanes ha generado mucha repercusión en redes sociales, donde muchos han apoyado esta nueva perspectiva de Laura Escanes. "Si ya es complicado coincidir en momento vital con alguien de tu edad, imagínate 30 años mayor o menor", ha escrito una usuaria en TikTok.

Además, la creadora de contenido también ha recibido muchos comentarios positivos. "Me encanta esta Laura más madura, más experimentada, se nota que ha trabajado en ella y tiene las herramientas adecuadas para hablar desde su punto de vista", han comentado también en la red social.