Britney Spears niega que se peleara con su novio en un hotel y asegura que su madre provocó la intervención de las autoridades

Britney Spears se está enfrentando contra todos después del último incidente que ha protagonizado y que, según sus propias palabras, ha tenido como consecuencia una importante decisión en su vida: abandonar California e irse a vivir a Boston, en Massachusetts, si bien esto por ahora no es cien por cien seguro.

La historia comenzó este pasado miércoles de madrugada, cuando una llamada anónima alertó a los servicios de emergencia de que una mujer "fuera de control", que coincidía con la descripción de Britney, estaba causando un tremendo alboroto en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, supuestamente incordiando y molestando tanto a empleados como a otros huéspedes.

Explicaron desde el portal TMZ que la artista de 42 años y su novio, Paul Soliz, estaban causando alboroto, pero cuando llegó la Policía ambos se habían marchado a su habitación, donde continuaron la fiesta. Sin embargo, poco después se enfrentaron físicamente y la 'Princesa del Pop' acabó lastimada.

Fue entonces cuando, al escucharla gritar por los pasillos, otras personas alojadas llamaron a los paramédicos, que acudieron de inmediato por "una persona herida", si bien también se pensó que se trataba de un colapso mental de Britney, aunque esto no está confirmado.

Las imágenes mostraron únicamente a la cantante de Toxic saliendo del hotel envuelta en una manta y abrazando una almohada, con claros signos de haber estado llorando. Aun así, no terminó subiendo a la ambulancia, sino que dejó el recinto junto a su equipo de seguridad y sin su novio.

La versión de Britney

Sin embargo, apenas unas horas después, ya este pasado jueves, Britney Spears utilizaba su cuenta de Instagram para atacar a los medios que publicaron la noticia y para saldar cuentas con su familia, aduciendo que había sido su madre quien había realizado la llamada y que lo que había salido en los medios era "una noticia falsa".

"Solo para que la gente lo sepa: ¡Las noticias son falsas! ¡Me gustaría que en estos momentos el mundo respetara y entendiese que me estoy volviendo más fuerte cada día!", ha comenzado diciendo la cantante, que ha añadido junto a un emoticono de una cara riéndose: "La verdad apesta, ¿Puede alguien enseñarme a mentir?".

Tras explicar que no sabe muy bien la razón por la que está compartiendo que le ha venido el período y que se siente "más zorra" que de costumbre, ha terminado explicando que se lesionó el tobillo, que se sintió "acosada" por los paramédicos que se presentaron en su puerta en el hotel "ilegalmente" y que se va: "¡Me mudo a Boston!".

Por último, subía a su Instagram una nueva publicación en la que mostraba su tobillo, claramente lesionado, y apuntaba a su madre, Lynne Spears: "¡Sé que mi madre estaba involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y justo me llama antes de que saliera en las noticias! ¡Ya me tendieron trampas así hace mucho tiempo! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto!".

Al final de dicha publicación, que no ha tenido respuesta por ahora por parte de su madre, Britney le daba las gracias a su abogado, Mathew Rosengart, de quien dice que es para ella "como un padre". Además, dejaba bien claro que todo lo que dijo la prensa, como ya hicieran con ella misma en 2007, era falso: "Me caí, me torcí el tobillo, y eso es todo".