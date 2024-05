Tu horóscopo diario: jueves 2 de mayo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de mayo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

De nuevo vuelta al trabajo en un día que comenzará con muchas dificultades, tanto mundanas como emocionales, aunque, sin embargo, al final terminará siendo un excelente día y trayéndote alguna alegría o algún éxito inusualmente positivo. Urano te va a traer grandes sorpresas, pero en este momento serán para bien.

Tauro

No siempre debes fiarte de las apariencias, ya que hoy desplegarás una enorme actividad, en parte por deseo tuyo, y también en parte porque así lo exigirán las circunstancias. El problema es que al final tendrás la sensación de que todo esto apenas te ha servido para nada e incluso has perdido el día. Pero eso no será así.

Géminis

El mayor riesgo que vas a tener hoy será, sobre todo, el de perderte en pequeños detalles y menudencias que te desviarán del objetivo principal o paralizarán tus impulsos hacia los asuntos que en este momento son mucho más importantes y urgentes. A pesar de todo no será un mal día y pronto retornarás al buen camino.

Cáncer

Aunque estás en un momento de suerte y lentamente las cosas cada vez te irán mejor, sin embargo, hoy debes tener cuidado con los asuntos relacionados con las finanzas y los negocios. No te fíes de la primera impresión, aunque todo parezca que está muy claro. Sobre todo ten gran prudencia si te piden dinero o algún aval.

Leo

Hoy te esperan algunas experiencias dolorosas en el ámbito familiar o sentimental, peligro de vivir algún desengaño o quizás alguna aflicción que afectaría a uno de tus familiares más directo. Afortunadamente, son situaciones que luego se verá que no eran tan graves como parecían en un principio, aunque te alterarán el día.

Virgo

El verdadero peligro de este día no estará en el hecho de que pueda traerte grandes sufrimientos o calamidades, sino más bien en tu estado de ánimo interior, que hoy podría mostrarse más negativo y pesimista de lo que es habitual, movido, sobre todo, por algún doloroso revés que has sufrido, hace muy poco, en tu vida íntima.

Libra

Aunque intentarás que no se note de cara al exterior, hoy tendrás un día de bajón emocional, además, te sentirás bloqueado o desconcertado porque te será casi imposible encontrar la solución ante algunos problemas o situaciones que antes conseguías superar con mucha más facilidad. Pero solo se trata de un bloqueo pasajero.

Escorpio

Si hoy sintieras que algo muy poderoso te arrastra a tomar una decisión especialmente arriesgada e incierta, no lo dudes y da el paso. El influjo de Urano te marcará un camino original y diferente, que te atraerá y a la vez te desconcertará, pero al final, y esto es lo más importante, te acabará llevando a un gran éxito inesperado.

Sagitario

No cantes victoria tan fácilmente, porque hoy un asunto de trabajo que te parecía fácil y rápido se te podría complicar mucho más de lo que imaginas, aunque al final lo acabes resolviendo. Y además, será un día en el que se presentarán otros problemas que no esperas y te acabarán agobiando bastante más de lo que esperabas.

Capricornio

Este será uno de los signos más favorecidos por el destino en el día de hoy, sobre todo gracias a las magníficas influencias que os llegan de los planetas más benéficos, como Sol, Júpiter o Venus. Muy bueno para tomar iniciativas de trabajo, negocios u otros asuntos mundanos. Te van a llegar importantes ayudas inesperadas.

Acuario

No te forjes grandes ilusiones con un nuevo amor porque este te podría llevar a un amargo desengaño, incluso aunque en sus comienzos todo vaya de maravilla y tengas la sensación de haber encontrado a tu media naranja. Pero en realidad esto no será así y no tardarás en descubrirlo, por eso te conviene moverte con prudencia.

Piscis

Esta semana va a tener algunos momentos especialmente difíciles para ti, y hoy tendrás que enfrentarte a algunos de ellos. El destino te llevará a darlo todo por una de las personas más importantes de tu vida. Es un momento de sacrificio y entrega, de darte plenamente a otros, pero no debes esperar mucho si se trata de recibir.