Entrevista

María y Teo, que forman uno de los mayores exponentes del pop español de los años 80 y 90, siguen hoy igual de cómplices. Llevaban años de retiro en Galicia, su tierra natal, pero los números pesan mucho. Amparados en el millón de oyentes mensuales que suman en Spotify, vuelven a escena con nuevo disco y una gira de conciertos que les llevará por muchos escenarios de España y Latinoamérica.

Han sido muchos años fuera del mercado.Teo: Lo estábamos, sí. Estábamos sin oficina, sin compañía y hacíamos los bolos como y cuando queríamos. No queríamos saber nada de managers, medios... La vuelta, además de por el compromiso con nuestro manager, con Altafonte y con el público, yo creo que ha tenido mucho que ver también con la vanidad, porque llega un momento de que dices: 'yo estoy aquí y la gente se tiene que enterar'. María: Es verdad que pasábamos de todo, así de claro.

Siguen gustando mucho, es que lo petan en Spotify.T: Esa fue una de las razones por las que nos convencieron de volver. Son muchos oyentes. ¡Y sin colaboraciones! Habría que ver en qué situaciones nos escuchan, porque como todo el mundo dice que ha follado con nuestra música... Lo del Es por ti es tremendo. Nos dicen mucho que se enamoraron o tuvieron su primer beso con ella.

Su complicidad sigue intacta. ¿Cuál es el secreto?T: Cuesta ¿eh? El amor y las relaciones son complicadas, pero yo creo que compensa. M: Yo no tengo ni idea, es pura magia. En parte la paciencia. Y saber respetar. Y ya está.

¿Cómplices podría surgir en 2024?M: No lo sé, pero yo no estaría preparada, porque ahora salen arrasando. Yo salí porque uno de seguridad me dio un empujón en el Palacio de los Deportes de Madrid. ¡Yo no podía, me moría de miedo! Salí a trompicones, pero es que si no no lo habría hecho. Ahora salen con un desparpajo, unas tablas, tan estudiado todo... Que bueno, tendrá sus cosas buenas, pero yo soy más de lo otro, tenía más chicha. T: Hay que asumir el cambio. Y no es que haya que criticarlo, pero sí decir lo que piensas. Hay artistas que intentan engañar, pero yo no puedo evitar decir lo que veo a mi alrededor, y lo que me parece bien y menos bien. Me parece que es una actitud muy honesta a pesar de que sea contraproducente para nosotros, porque la gente es muy fan de las cosas que hay ahora y nos pueden decir que estamos pasados. Y no. Todo es más profundo de lo que parece. M: Es que, con los años que llevamos en esto, tenemos que decir cosas, porque podemos comparar el pasado con el presente y decir cómo nos sentimos.

¿Qué cambia en los grupos de ahora respecto a los de antes?M: De entrada, si quieres salir a la luz, tienes que tener muchos seguidores. No quieren creer artistas nuevos. No hay valentía, no hay arte, no hay magia. T: Yo creo que el entorno influye mucho. La inmediatez, la rapidez... Quizás antes había un grado más de intimidad, de reflexión. Se creaban canciones a partir de una situación de soledad y de intimidad; ahora todo eso se ha perdido. Los locales siempre han sido templos sagrados de sufrimiento, y ahora todo es luz, hay demasiada telegenia. Había un grado de reflexión que ahora a lo mejor no hay. Ahora es 'va a gustar mucho esto y voy a tener muchos seguidores'.

¿Sienten nostalgia?T: Nostalgia, no. Sentimos pena por cómo está el mundo ahora y por las cosas que pasan en la música. Por ver a Bad Bunny que se le dispara el playblack y tiene que salir corriendo... M: ¡A nosotros, si hace décadas nos pasa eso, directamente nos habrían linchado! Todos llevamos pistas grabadas, pero hay que tocar, estar y cantar en directo. T: Es todo un poco surrealista, pero habían muchas más drogas en los ochenta y los noventa que ahora. M: ¡Qué dices! Ahora se ponen hasta arriba, lo que pasa es que nosotros no nos enteramos. Pregúntales a los del trap. Mi hijo, que es Baby Pantera, productor de ese género, me dice: 'mamá, flipas'.

Es que, si hablamos del pasado, cada década tuvo lo suyo. ¿Se quedarían con alguna?T: La década más divertida fue la de los ochenta. Hubo una inconsciencia creativa que fue brutal. M: Yo me quedo con los noventa. Viví cosas fantásticas con compañeros músicos, Los Secretos, Tam Tam Go!, nos reímos mucho. Mira, eso sí que es lo que yo puedo echar de menos. T: Y la peor va a ser la de 2030, porque va a ser todo Inteligencia Artificial, no va a cantar ni Cristo, va a ser todo autotune, los artistas virtuales... Uf, peligro.

Cómplices, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Hay cantantes que admiten sentirse hartos de cantar temas de sus primeros discos. ¿Les pasa?T: A nosotros no, pero lo que pasa es que ahí tenemos un problema. Es impensable que no toquemos Es por ti o Cuando duermes, pero también nos gustaría comunicar las canciones nuevas. M: ¡Está el muro del reguetón! (ríe). T: Y de las compañías, de la globalización, de Youtube y de Google.

¿Escuchan música como urbano o reguetón? Les compleja lo que se lleva ahora?T: No. La verdad es que somos muy curiosos con lo que pasa alrededor. El tipo de textos no es lo que a mí más me gusta, pero hay cosas buenísimas ¿eh? Rosalía, por ejemplo, me parece brutal. Aunque ella no es reguetón, pero sí música nueva. Sí que ha habido un retorno a la superficialidad, y ya si hablamos de todos estos reguetoneros... M: La pena es que las letras son terriblemente machistas y que, ahora, las niñas jóvenes se creen que hay que perrearle a un tío. Y eso es lo que a mí me horroriza. Yo he bailado toda mi vida, desde clásico hasta reguetón, y no me parece mal, pero sí lo que están transmitiendo a la gente joven que está absolutamente cegada y no se da cuenta lo que hay detrás.

Contrasta con este tiempo de feminismo.M: Vivimos en tiempos de contrastes. O estas en un lado o estás en el otro. Siempre todo muy extremo, y eso tampoco es bueno. Políticamente pasa lo mismo. Que hayan salido los extremos es un desastre.

Nuevo trabajo. ¿Por qué Terra?María: Por todo. Porque hemos vuelto a nuestra tierra, vivimos en el monte, muy cerca del mar, y nos sentimos muy unidos a ella; y porque el planeta está jorobadísimo, estamos muy preocupados por todo lo que está pasando, por los desastres.

Dentro del disco destaco Llámame, una llamada de auxilio.T: Vivimos en un tiempo en el que hay más soledad que nunca, a pesar de que estamos todos conectadísimos. Yo creo que todo es mentira. Hay más suicidios que nunca, y por fin se habla de un tema como este, que a mí me parece uno de los actos más valientes y, a la vez, de los más traidores que hay. Todo el mundo parece que es feliz mostrándose en los redes sociales y, sin embargo, hay más gente sola que nunca. Ese tema habla de eso, del contacto, de llamarse. ¡La gente ya no llama por teléfono, escribe whatsapps o a través de Instagram!

¿Tanto han cambiado las relaciones?T: Muchísimo. Y más después de la pandemia. El mundo ha cambiado. La gente está más irritada, y también está como loca por recuperar el tiempo perdido. Eso se ve en la necesidad de conciertos y festivales, que venden entradas dos años de antelación. M: Es como que se acaba el tiempo. La gente quiere vivir, disfrutar, porque en cualquier momento viene otro bicho y nos encierran otra vez...

Cómplices En 1987, después de dejar su anterior agrupación (Golpes Bajos), Teo Cardalda se une a su pareja, María Monsonis, y juntos forman el grupo, que ha editado más de una quincena de discos. En 2001, María deja el dúo que retomaría dos años después para dedicarse a los 5 hijos que tienen en común.

¿Y les gusta ese ritmo?T: A mí, no. Prefería los procesos de antes. Ahora todo el mundo hace payasadas en TikTok. Yo no acabo de verlo. Antes era todo más masticable, más lento, y yo prefería eso, sinceramente. Y, después, es que es todo mentira. Nadie escucha álbumes enteros, todo el mundo escucha singles. ¡Es todo una incongruencia!