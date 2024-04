Tensa espera

Pido perdón por anticipado. Sé muy bien lo que mis lectores quieren que les diga sin mayor dilación. A mi me ocurre lo mismo, comparto su impaciencia. Ni me arriesgo a hacer un pronóstico. Me debato en la misma duda, pero no sé la respuesta. Pedro Sánchez, que tiene la mala costumbre de ocultar la verdad de sus intenciones, ahora que le afecta lo está llevando a rajatabla. ¿Será que disfruta en sus reflexiones de fin de semana lo que se propone decirnos dentro de unas horas? Pocas, ya. Podríamos entenderlo si no se tratase de un secreto que está afectando al Estado y, por lo tanto a los cuarenta y ocho millones que de una forma u otra dependemos de su decisión.

Ya habrá oportunidad de analizar los pros y contras de su opción dentro de un rato, escuchar las duras críticas que ha despertado su gestión en lo que llevamos de Legislatura y quedarse encaramado en el poder tambaleante que le están arrendando los independentistas su variedad geográfica. Va a dar mucho que hablar y qué opinar y especular que es lo que lleva. Ninguna de las dos alternativas que promete son fáciles, hay que valorárselo, porque es más que imposible que salga políticamente indemne y menos revitalizado de cualquiera de ellas. Las dudas que le han absorbido estos días resquebrajan su imagen de político con las ideas claras y proyectos firmes. Habrá que esperar, ya digo. Es cuestión de paciencia y evitar el ejemplo de reflexión lenta que nos dejará como recuerdo a todos y de especial angustia vital a los millares de altos cargos y asimilados que temen por su sueldo.