Aragonès rechaza una moción de confianza de Sánchez y apoya su carta: "A la ultraderecha se le debe plantar cara siempre"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este jueves que no tendría sentido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza: "El problema no deriva de una crisis con los socios de investidura, sino que es por otras razones", ha dicho tras la carta a la ciudadanía en la que Sánchez anunció que se da unos días de reflexión sobre su futuro. Además, ha apoyado la decisión del jefe del Gobierno, pues considera que "a la ultraderecha se le debe plantar cara siempre", ya que "no hacerlo es darles la victoria".

Aragonès ha hecho estas declaraciones en un coloquio en el Colegio de Economistas de Cataluña, en el que ha constatado que la ultraderecha intenta "apartar" de la vida política a quien no piensa cómo ellos quieren. También ha afirmado que desea que la situación de interinidad de Sánchez "se resuelva lo antes posible" y que la decisión del presidente del Gobierno es "personal" y empieza y acaba en este sentido.

Aragonès, asimismo, ha recordado a Sánchez que todavía tiene compromisos derivados del acuerdo de investidura que se tienen que desplegar. "Esto es relevante también", ha dicho, y ha añadido que, cuando la ultraderecha le ha atacado a él o a su proyecto, nunca han "renunciado" y han "salido adelante".

Ha señalado, además, que Cataluña ya ha vivido la situación que ahora "puede sentir" Sánchez. El presidente del Govern ha puesto como ejemplo a las personas perseguidas por su ideología, algunas de ellas "espiadas" por su "compromiso", en referencia al uso de Pegasus. "Es imprescindible hacer frente siempre", ha reiterado.