Leer no tiene por qué salirte caro: esta es la librería de Madrid dónde tú decides el precio

Una rosa y un libro, debes regalar según dicta la tradición cada 23 de abril, Día internacional del Libro. Desde hace décadas, esta fecha ha sido especial para los lectores que veían como las calles se inundaban de literatura y flores, sin embargo, cada año es más difícil seguir con ella y, el alto precio de los libros, es uno de los principales motivos.

Ente las callejuelas del céntrico barrio de Lavapiés (Madrid) se esconde una librería que pretende romper con el mito que dice que leer es caro. Bajo un letrero que dice TuuuLibreria y tras un escaparate repleto de libros colgados del techo por hilos, se encuentra un espacio donde perderse entre cientos de libros todos los días de 13.00 a 20.00 horas.

Allí, detrás del mostrador está Laura, la librera, quien cuenta a 20minutos cómo surgió la iniciativa: "La idea de este sitio es que el dinero no sea un problema para que puedas leer. Todos los libros que hay aquí son donados, cualquiera puede traer aquí los que ya no quiere conservar. Lo que se quiere es darles una segunda vida, es también una forma de no imprimir constantemente libros nuevos".

El porcentaje usuarios que leen en su tiempo libre por ocio en 2023 se situó en el 64,1 %, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior, según el Ministerio de Cultura. Desde TuuuLibrería pretenden hacer la lectura lo más asequible posible para que no muera este hábito y por eso, el precio lo pones tú.

"No hay un mínimo para las aportaciones como tal, pero si hay una diferencia entre si pagas en efectivo o con tarjeta. Si pagas con tarjeta si que pagas lo que quieras, si lo haces con efectivo tienes que comprar un abono que cuesta 15 euros y te da derecho a comprar hasta 7 libros sin fecha de caducidad", cuenta la librera. Además, "si estás en paro o si tienes el carné joven te puedes llevar 7 libros al año gratis y el día de tu cumpleaños otro", añade.

Estanterías de TuuuLibrería. José González Pérez

Laura explica que en ocasiones, los clientes no saben cuanto deben aportar. "Tenemos una pequeña guía con precios orientativos para los clientes, pero no son obligatorios", indica Laura. Con aportaciones de menos de 3 euros, es casi imposible ser sostenibles, por eso recomiendan pagar entre 4 y 5 euros, pues de este modo, la librería puede seguir acercando la lectura a sus clientes. "Hay de todo, la gente extranjera suele pagar bastante más. Otros considera que por ser un libro donado no tienen que pagar más", afirma.

Por su parte, quienes deseen donar pueden dejar sus libros en unas cajitas de madera que hay justo a la entrada. Una vez llenos, los libreros los revisan y clasifican los ejemplares por género en sus estanterías. Además, también aprovechan para preparar otro de sus productos estrella, los paquetes sorpresa. "Muchas veces la gente rechaza los libros por la portada e igual te estas perdiendo una historia increíble. Los clasificamos por sentimientos, horóscopo, damos pistas sobre la temática... y van de los 5 a los 7 euros", explica Laura.

Paquetes sorpresa de TuuuLibrería. José González Pérez

La librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra de libros, aunque internet se sitúa como el principal canal de compra entre los más jóvenes (entre 25 y 34 años), representando el 55,6% de las compras de libros, según datos del Ministerio. "Sobre todo vienen hombres de mediana edad, aunque desde que tenemos redes si que ha aumentado el numero de personas jóvenes", apunta la librera.

Entre las estanterías de TuuuLibrería, Armand y su mujer, vecinos de la zona, bucean entre los libros buscando uno que les conquiste, ellos son de los que prefieren comprar de forma presencial. "Bajamos bastante aquí porque siempre está bien comprar libros reciclados. Suelen ser libros antiguos, pero también hay libros nuevos, cuentan a 20minutos. La pareja dice haber encontrado "libros por cuatro o cinco euros" que normalmente en otras librerías cuestan 15 o 20".

"El precio de los libros en el mercado no para de subir, pero desde que descubrimos esta tienda, nuestra lectura va en aumento, vamos acumulando ya unos cuanto libros, cada semana encontramos uno o dos que nos gustan", afirman contentos.

Clienta de TuuuLibrería. José González Pérez

Alfonso es otro de los clientes habituales de la librería, el la encontró un día "por casualidad" y desde entonces entra siempre que pasa por allí. "Hace poco me llevé una edición de El Quijote de tapa dura que me costó cinco euros. Te dicen que pagues lo que tu quieras y me pareció un buen precio. En otras ocasiones me he llevado libros que estaban un poco cochambrosos y en esos casos solo he dado un par de euros y ya está", cuenta poco antes de salir. Hoy no se ha llevado ningún ejemplar pero ha hecho una donación, algo que hace frecuentemente.

¿Qué es el 'bookcrossing'?

Otra de las alternativas que pueden ayudarte a alimentar tu pasión por la lectura es el Bookcrossing. Esta práctica comenzó en Estados Unidos en 2001 y rápidamente se extendió al resto del mundo, creándose así un club de libros global y llegando hasta España.

El Bookcrossing permite a los lectores tener acceso a libros de manera completamente gratis. Para practicarlo solo tienes que registrar un libro que ya no quieras conservar en bookcrossing.com y después, lo tendrás de dejar en cualquier sitio publico de la ciudad (una cafetería, un banco, cerca de un monumento...). Cada vez que alguien encuentre tu libro recibirás una notificación al email con su reseña.

De igual forma, tu también podrás tener acceso al resto de libros registrados en la página. A través de esta, encontrarás una pequeña guía que te indica el posible paradero del título que estas buscando para que puedas salir a su caza. De esta forma, podrás descubrir y regalar una infinidad de historias sin que tu bolsillo sufra.

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto.