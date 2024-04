Los del Río: "'Macarena' habla de infidelidad según como tú la veas..."

Macarena fue considerada como número 1 musical de todos los tiempos por la cadena musical VH1, es número 1 de todos los tiempos de música latina en la revista estadounidense Billboard. Ha sido la única canción española que ha sonado en un descanso de la Super Bowl, sonó en el Yankee Stadium, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el Vaticano… Macarena se convirtió en un himno electoral en la campaña de Bill Clinton, el Hospital Clínic de Barcelona aseguró que el ritmo de la canción mejora las compresiones en caso de reanimación cardiopulmonar y existen 5.000 versiones registradas.

De Macarena hay tanto que contar como anécdotas caben en los 30 años que han pasado desde su lanzamiento. Ahora, en Movistar Plus + está disponible la serie documental Macarena, que con sus dos episodios y dirigida por Alejandro Marzoa (La Liga de los Hombres Extraordinarios), narra el nacimiento, auge y la intrahistoria de este fenómeno que supera el ámbito musical y se ha convertido en el himno de un planeta. Hablamos con Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, autores de Macarena.

¿Cómo surgió Macarena?Antonio Romero: Estábamos en la casa de Gustavo Cisneros en Caracas, en una fiesta familiar donde se encontraba también el presidente en esos momentos de Venezuela, que era Carlos Andrés Pérez. Era una fiesta con un ambiente muy bonito, muy familiar y arrancamos a cantar. Había una chiquilla que habían invitado que era de la escuela de Tatiana Reyna de una bailaora que conocimos nosotros hace muchos años y aquella jovencilla salió a bailar por rumba. Y la vi tan mona y tan agradable que le eché un piropo cantando, así como "dale a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena". Pero yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena y digo lo de Magdalena fuera, esto se va a llamar Macarena, el nombre de mi hija, y así surgió.

¿En qué momento se dieron cuenta que la Macarena era un éxito gigantesco?Rafael Ruiz: Voy a contar yo una anécdota de eso, porque fue cuando nos dimos cuenta. Estábamos en la Feria de Sevilla y resulta que viene un amigote y dice "Rafael, ¿dónde puedo comprar el disco de Macarena?" Y digo yo "en una carbonería que hay al lado de mi casa". Y me dijo "no, Rafael, que es en serio, que vengo de El Corte Inglés y me han dicho que no hay". La primera vez en mi vida que a nosotros nos habían dicho que se había terminado un disco. Y entonces dije "Antonio, esto está funcionando".

Antonio: Cuando Clinton también la agarró para la campaña electoral, ahí dijimos esto ya se va de madre, esto no es normal. Un día estábamos haciendo entrevistas en la BBC de Londres con la Spice Girl, Victoria Beckham y nos dice "a ver cuándo nos dejáis que nos pongamos número uno nosotras". Y ahí ya nos estábamos dando cuenta que la canción estaba se estaba yendo de madre de una manera tremenda.

Hay artistas con algún gran éxito que llegan a cogerle manía… ¿es su caso?Antonio: Yo creo que cuando tú haces una canción es como si naciera una hija o naciera un hijo tuyo y ¿cómo tú le vas a coger ningún odio y vas a estar en contra de ningún hijo tuyo? Al final los padres y las madres intentamos taparle todas las faltas. Y si son como Macarena, que ha sido una estudiante sobresaliente y sigue siendo la más musical y la más popular del mundo, pues cómo le vas a poner pegas, todo lo contrario.



Rafael: Yo no creo que haya nadie que le moleste eso. Lo que ocurre es que a lo mejor lo dicen por hacer una gracia. Si te están pidiendo la canción es porque les gusta. La cantamos hasta dos veces siempre y hace 30 años ya que se hizo.

¿Qué tiene Macarena que la hace tan pegadiza y especial?Antonio: Habría que preguntar a los que la escuchan, a los que la han elegido, al público... porque yo te digo que tiene gracia, hemos hecho conciertos en el Líbano, en Egipto… y todos se contagian con Macarena. En países de habla diferente y culturas diferentes Macarena rompe y a todo el mundo le encanta y todo el mundo se abraza y todo el mundo baila y todo el mundo canta. La Virgen de la Macarena, la Esperanza de Triana, de San Gil, de Sevilla creemos que ha puesto en nosotros el decir "voy a ser el nombre más popular de la historia" y yo creo que lo ha conseguido.

La letra habla de una infidelidad…Antonio: Infidelidad, según tú la veas, porque lo único que dice es "Macarena tiene un novio que se llama Vitorino y en la jura de bandera se la dio con dos amigos". ¿Cómo se la dio? ¿Los abandonó? ¿Se fue y los dejó allí tirados a los dos? ¿Hizo el amor con ellos? La canción te da para que tú tengas la imaginación que tú creas conveniente. Pero blanca es esta canción como la nieve.

¿Hay algo de empoderamiento femenino en Macarena?Antonio: Macarena es libertad pura y dura. Nosotros somos unos enamorados de la mujer, empezando por nuestras madres. El género femenino es la gloria bendita, sin ellas no estaríamos nosotros aquí. Si la mujer pare hay que ponerla siempre en los altares, porque la mujer se merece todos los derechos y todo el amor del mundo.

¿Cuánto dinero ha generado Macarena?Antonio: Esa es una valoración que tiene que hacer la SGAE… Yo ahora mismo no te puedo decir lo que ha podido generar, pero sí te digo que afortunadamente nos colocó para estar un poco más cómodos en la vida. Si antes teníamos el agobio de que no teníamos trabajo, ahora si no tenemos trabajo con Macarena estamos más tranquilos. Antes algunas veces no dormíamos porque no teníamos trabajo.

La de artista es una profesión incierta, ¿no?Antonio: Esto del trabajo de los artistas hay que analizarlo, porque el gobierno se lleva el 48 o 50%, pero después no nos da ni una gala. El Gobierno debería tener gente que se dedicara a buscarle a los artistas trabajo, digo yo.

¿Se consideran Marca España?Antonio: Sí, esperamos que un día nos llamen y nos feliciten los de la Marca España.

Rafael: Nosotros hemos estado en Brasil y el embajador de turno que estaba allí dijo "ustedes sois de verdad los embajadores de España". Nosotros hemos estado en México y hemos contado las cosas de España y han venido a ver la Semana Santa a Málaga y a Sevilla a la Feria... vamos vendiendo nuestra cultura por todos los rincones donde vamos y la cultura mayor que tenemos en este país es la música.

Antonio: Como el flamenco, que está como prácticamente olvidado en nuestra propia Andalucía. Tú ves flamenco en Canal Sur de Andalucía y te lo ponen a las 03:00 de la madrugada, cuando tenía que estar a las siete de la tarde y además tenía que estar en todos los colegios. El flamenco es de la música más importante que tiene el mundo. El jazz es bueno, el blues también, el flamenco es mejor.

¿Cómo se han apañado con los idiomas en sus viajes por todo el mundo?Rafael: Yo soy el intérprete.



Antonio: Estuvimos en la Super Bowl, en Nueva Orleans, ¿Cómo es en inglés New Orleans?



Rafael: Niurlin (risas).

Antonio: También hemos tenido algunos intérpretes. Llegamos a Japón y teníamos allí tres o cuatro japonesas de intérpretes con nosotros y así en todas partes.

¿Que les traduzcan les da para bromear? ¿Les frustra no poder sacar el gracejo?Rafael: A nosotros se nos entiende en todos lados.



Antonio: Se nos entiende con la mirada, como a Lola Flores, lo aprendimos de Lola. Un día estaba ella con Jorge Negrete y le preguntaba "¿cómo es posible que tú, Lola, no sepas inglés?" Y dice Lola "pues mira, yo no sé inglés, por la misma razón que la reina de Inglaterra no sabe español".

¿Se sienten reconocidos? ¿Qué les falta?Antonio: Nos sentimos tremendamente agradecidos. Ahora lo que faltan son las pagas, unas paguitas, porque de placas, de medallas y de cosas tenemos hasta arriba.

Rafael: Hay que hablar con el alcalde y decirle "oye, una paguita, una paguita" (risas).

Las medallas deberían ir con sueldo, ¿no?Antonio: Tenemos una anécdota con lo de la paguita con Los Morancos y con Pepe de Lucía... Le dije yo a Pepe de Lucía que nos daban 1.500 euros a nosotros por la medalla de Andalucía. Y llamé a César Cadaval, que también se la daban, y le dije "llámalo tú a Pepe diciéndole que nosotros cobramos una paga, que tú la estás cobrando también". Bueno, pues se encuentran el día que le dan la medalla a Los Morancos y a Pepe de Lucía, el padre de Malú y se va él para el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y le dice "¡presidente, lo de la paga cuándo es, que me han dicho Los del Rio…". Las cosas que nos inventamos los artistas para reírnos y para pasarlo bien.

Se han hecho casi 5.000 versiones de Macarena que estén registradas, ¿cuál es la más rara que han oído?Antonio: Pues yo creo que la que es en tagalo [idioma originario de Filipinas].

Rafael: Hay una versión china que también es rara, rara, muy rara… decían Macarena… el mismo aire, pero cantado en chino.