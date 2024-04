Críticas a Taylor Swift tras sorprender con un doble álbum para su 'The Tortured Poets Department': "Es una pesetera"

Fue el pasado mes de febrero cuando, tras recibir el decimotercer Grammy de su carrera, Taylor Swift anunciaba por primera vez el lanzamiento de The Tortured Poets Department, su undécimo disco de estudio, el cual, finalmente, fue publicado este viernes 19 de abril.

"Todo vale en el amor y la poesía", señalaba la cantante de 34 años sobre este nuevo proyecto al que describe como "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales" que forman parte de un capítulo "cerrado y clausurado" de su vida al que muchos han relacionado con su ex, el actor británico Joe Alwyn.

Precisamente, The Anthology ("La antología" en español) ha sido el título que Swift ha elegido para anunciar por sorpresa en sus redes sociales 15 canciones nuevas que se añaden a los 16 temas confirmados inicialmente, tal y como ya hizo con su anterior disco, Midnights, y su posterior reedición, Midnights (3am Edition).

"Es una sorpresa a las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un secreto álbum doble", ha desvelado la artista en sus redes sociales, dos horas después del lanzamiento de su disco. "Había escrito mucha poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. Y ahora la historia ya no es mía… es toda tuya", ha expresado.

Entre aquellos seguidores que han valorado positivamente la publicación de temas adicionales, varios internautas han criticado la nueva tendencia de Swift y de otros artistas internacionales de anunciar distintas versiones de vinilos para un mismo proyecto, cuyo único objetivo sería, en este sentido, obtener un mayor beneficio económico.

"¿Ha estado vendiendo un disco que ni había salido y ahora a dos horas de que salga dice que hay una edición con 15 canciones más cuando la gente ya se ha reservado su copia del otro? Eso es reírse de la gente y ser una pesetera", ha escrito una usuaria a través de X (anteriormente Twitter).

Sin embargo, en este caso, varios internautas han aclarado que este segundo disco es solo digital y que no se va a vender en físico, por lo que no se estaría "riendo de nadie. "Al igual que pasó con Midnights (sacó varias canciones adicionales 3 horas después del release oficial), esta versión no se va a vender en físico, así que no se está riendo de nadie", le responde otro usuario.

Aun así, lo cierto es que entre las canciones adicionales se encuentran los cuatro bonus tracks exclusivos -o ya no tan exclusivos- de las ediciones de vinilo de The Tortured Poets Department que la cantante había anunciado en las semanas previas al lanzamiento del álbum. Se trata, en este sentido, de Black Dog, The Albatross, The Manuscript y The Bolter.