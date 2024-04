Courtney Love critica a Taylor Swift: su música no es "ni importante ni interesante"

Si alguien puede lidiar con el odio y los ataques de una base de fans concreta, esa es Courtney Love, que lleva desde 1994 siendo vilipendiada y denostada por los seguidores de Nirvana y su exesposo, Kurt Cobain. Al menos, eso han opinado las redes desde que la cantante y actriz de 59 años haya lanzado varias consideraciones sobre varias mujeres de la industria musical, entre ellas Taylor Swift.

La fundadora y vocalista del grupo Hole ha concedido recientemente una entrevista al periódico británico The Standard con motivo del estreno de su propio programa de radio en la BBC, Courtney Love’s Women, y entre esas "mujeres" que "ama" Courtney Love —el título es un juego de palabras con su apellido— no está la cantante milmillonaria de éxitos como Shake it off o Anti-hero.

"Taylor no es relevante", ha comenzado diciendo sobre la importancia musical de la cantautora de Pensilvania. "Puede que sea considerada un espacio para que las chicas se sientan cómodas y probablemente sea la Madonna de hoy en día, pero como artista no es interesante", ha declarado.

Claro que no ha sido la única sobre la que ha hablado, pues de Beyoncé ha dicho que admira que haya ocupado su lugar en un ambiente normalmente dedicado a mujeres blancas, solo que es su música la que no le gusta. De Lana del Rey ha declarado que "fue buena", pero que debería haberse "tomado un respiro de siete años".

Sin embargo, han sido los y las swifties en redes sociales quienes han comenzado a criticar a su vez a Courtney Love, sobre todo porque, por un lado, escuchar de su boca a Madonna no es sinónimo de elogio—se llevan muy mal desde que en los MTV Video Music Awards de 1995— y, además, porque hace dos años Love no dudó en subir un post a su Facebook felicitando el cumpleaños a Taylor Swift con una fotografía de ambas.

Claro que aun así los detractores de Swift han comenzado a alabar algo de lo que, sin lugar a dudas, Taylor adolece frente a Courtney: osadía para pronunciarse sobre temas complicados o realizar activismo. Así, han recordado tanto la actuación de Hole en Sídney en 1999 en la que Love cantó toda una canción con los pechos al aire como su consejo en una alfombra roja en 2005 a cualquier actriz joven, mucho antes del #MeToo: "Me van a demandar por difamación por decir esto, pero si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas".

Aun así, la entrevista de Courtney Love con The Standard ha dado muchos más titulares, como que prefiere vivir en Londres, donde suele juntarse con amigas como Kate Moss, porque "hay leyes que protegen" cuando se habla "con franqueza".

Y para muestras, estas declaraciones: "La gente decía que yo era muy difícil, que era desagradable. Pues sí, lo soy y nunca me verás pidiendo perdón, porque yo siempre he querido que se me reconozca como una cabrona. Que me adoren no es lo mío. Kurt sí quería agradar, pero yo no, y él pudo ponerse detrás de mí, para que me odiaran. Y entonces murió y el odio hacia mí alcanzó nuevas cotas que no había planeado. Yo estoy completamente a favor de sacarte la polla en el escenario, como hizo Jim Morrison. Si tuviera polla y estuviese lo suficientemente borracha, me la hubiese sacado".