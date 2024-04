Taylor Swift ha lanzado este viernes 19 de abril The Tortured Poets Department, su undécimo disco de estudio, en el que ha estado enfocada durante dos años y del que ha asegurado que es su álbum "más necesario". "Necesitaba hacerlo... Me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida", expresó la artista.

Fue el pasado mes de febrero cuando, tras recibir el decimotercer Grammy de su carrera, la cantante de Cardigan anunciaba este proyecto musical que, aunque en un principio estaba compuesto por 16 canciones, finalmente contará con 15 temas adicionales, entre los que se incluyen los cuatro bonus tracks -en un inicio exclusivos- de las ediciones de vinilo que había anunciado en las semanas previas a la publicación del álbum.

Como ya hizo con su anterior disco, Midnights, y su posterior reedición, Midnights (3am Edition), Swift ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un disco doble. "Es una sorpresa a las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un secreto álbum doble", ha desvelado la artista en sus redes sociales, dos horas después del lanzamiento oficial.

"Había escrito mucha poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. Y ahora la historia ya no es mía… es toda tuya", ha expresado.

Y es que algunas de las canciones de este disco -que cuenta con colaboraciones de la talla de Post Malone y Florence Welch- hacen referencia a su ruptura con el actor británico, Joe Alwyn, con quien rompió el pasado año tras seis años de relación.

Además, la artista estadounidense también ha incluido referencias a su anterior expareja, Matty Healy, líder de la banda británica The 1975, en lo que se postula como un disco intimista y terapéutico con el que Swift muestra su faceta más personal hasta la fecha.