Agbar y Barcelona Open Banc Sabadell se unen para reforzar la sostenibilidad del Trofeo Conde de Godó

Aigües de Barcelona y el Barcelona Open Banc Sabadell colaboran un año más para impulsar el Trofeo Conde de Godó como evento deportivo de referencia internacional en la gestión sostenible y el respeto al medio ambiente.

El popularmente conocido como Trofeo Conde de Godó, que se disputa este año del 13 al 21 de abril en una edición que conmemorará el 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona-1899, quiere convertirse un año más en un referente en el ámbito de la sostenibilidad. Y para ello, promueve, en colaboración con Aigües de Barcelona, un plan para fomentar la sostenibilidad durante el torneo reduciendo su impacto ambiental.

La principal novedad de este año es el proyecto de reutilización de aguas grises y pluviales. Con el asesoramiento de la compañía de agua, el club de tenis ha construido una planta que recoge las aguas grises de los vestuarios del club y, mediante un tratamiento por membranas, permite regenerarla para diferentes usos, entre ellos el riego de las pistas de tenis y de las zonas verdes de la instalación.

El objetivo de la iniciativa es reducir la huella hídrica del torneo y reaprovechar el 100% de las aguas grises del club. Además, para minimizar los residuos, la compañía instalará puntos de distribución de agua del grifo y repartirá botellas de agua reutilizables para todas las personas participantes y asistentes a este popular evento deportivo.

'Play for the Planet'

La alianza entre las compañías no se centra solo en esta acción, sino que ha concretado muchas otras durante el torneo. Entre ellas la conferencia ‘Play for the Planet’ sobre Sostenibilidad en grandes eventos deportivos.

En ella, representantes de Aigües de Barcelona, America’s Cup, Infinite Athletic y el propio Real Club de Tenis Barcelona han explicado cómo conseguir maximizar el impacto positivo de dichos eventos a todos los niveles. Durante el acto también hubo participación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.

Referentes en el ámbito de la sostenibilidad

En los últimos años, el Barcelona Open Banc Sabadell ha implementado medidas que lo han situado como un evento deportivo de referencia en la gestión sostenible. De estas medidas destacan ser el primer torneo del circuito ATP al aire libre sin humos, contribuir al reciclaje y clasificación de los residuos, impulsar la movilidad sostenible, apostar por el producto local y de temporada, repartir vasos compostables y disponer de una iluminación LED de bajo consumo.

Por todo ello, el torneo recibió en 2018 el certificado ISO 20121 de gestión de eventos sostenibles, así como la distinción de Barcelona Biosphere en 2019 por su compromiso con la sostenibilidad turística de la ciudad.

Compromiso claro con el medio ambiente

Es más, la colaboración de Aigües de Barcelona en este evento deportivo de gran relevancia para la ciudad se enmarca en su determinación por liderar la transición ecológica y avanzar hacia la neutralidad climática de sus emisiones en el año 2050, siempre en cooperación con las administraciones, entidades y ciudadanía del territorio.

El esfuerzo de la compañía en su estrategia y acciones hacia la emergencia climática en los ejes de adaptación, mitigación y liderazgo climático le ha valido el reconocimiento de la International Water Association (IWA) como “Climate Smart Utility” en 2022.

Se trata del primer reconocimiento que recibe una compañía de gestión del ciclo integral del agua en Cataluña, que, además de avalar e impulsar la acción climática de Aigües de Barcelona, permite crear una red de prácticas ambientales de referencia con otros agentes del sector.