La UE ya trabaja en ampliar las sanciones contra Irán y pide "contención" para alejar el riesgo de guerra en todo Oriente Próximo

La Unión Europea parece que necesita tener mil ojos y ahora la mayoría están puestos en la situación entre Israel e Irán, tras el ataque de estos últimos con misiles y drones el pasado fin de semana. Así, los ministros de Exteriores de los 27 se han reunido este martes en Bruselas de forma extraordinaria a llamada de un Josep Borrell que recordó que estos acontecimientos "no tienen precedentes y suponen una importante escalada". Hizo suyas las palabras del secretario general de la ONU: "La situación en Oriente Próximo nos dice que estamos al borde del abismo". El Alto Representante aseguró que ahora mismo se está "ante una partida de ajedrez" que puede desembocar "en un conflicto armado" en toda la región.

Esa guerra tendría, sostuvo Borrell en rueda de prensa después de la cumbre, consecuencias directas sobre Gaza, y los Estados miembros piden a las partes "que se alejen del borde del abismo para no caer en él". El jefe de la diplomacia europea dejó asimismo la pelota en el tejado de los líderes de los 27, que tienen reunión este miércoles y jueves también en Bruselas. "Todo el mundo condena rotundamente el ataque de Irán", prosiguió Borrell, bajo el compromiso de la UE "con la seguridad de Israel". Así, dijo, "mantenemos la unidad para que se evite un recrudecimiento de las tensiones; pedimos a todas las partes que rebajen esa tensión".

En ese escenario, los ministros de Exteriores han pedido "ampliar la lista de sanciones contra Irán" en lo relativo al régimen de drones de Irán y de Rusia, en dos direcciones: en cuanto al número de medidas y también en lo que se refiere a su alcance geográfico. Josep Borrell, por otra parte, aseguró que va a intensificar los contactos con los socios de la UE en la zona para ver cómo pueden impactar mejor esas medidas. El objetivo es que el tema se pueda abordar de manera formal de nuevo el lunes.

Algunos ministros han pedido sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní, pero Borrell ha recordado que para que la UE pueda actuar en este sentido necesita de una medida similar por parte de las autoridades nacionales. "Tiene que haber algún caso nacional donde se demuestre que están implicados en algunos actos terroristas", resumió el Alto Representante, aunque sí se comprobará la viabilidad de dar este paso, que sería uno de los más peliagudos para la Unión.

Por otro lado y ya antes del encuentro, la UE pidió que no se compare la situación entre Irán e Israel con la invasión rusa de Ucrania, después de que además el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya dicho que Tel Aviv está "recibiendo más ayuda" que Kiev en estos momentos. "No sacaría paralelismos entre lo que pasó durante el fin de semana entre Israel e Irán y lo que ocurre en Ucrania", expresó en rueda de prensa el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, que insistió en la necesidad de que el apoyo a Ucrania "llegue más rápido". Pero al mismo tiempo recordó que la pelota está en el tejado de los 27. "En última instancia, está en manos de los Estados miembros lo que se envía a Ucrania y en qué momento", concluyó.

Quiso terminar Borrell con otro mensaje: "No nos olvidemos de Gaza y de lo que está sucediendo allí". Ante los periodistas, el dirigente español ve compatible mirar a Palestina y condenar los ataques iraníes sobre Israel. La conclusión para Borrell es clara, pues "no habrá paz en la región" si esa paz no es alcanza en Gaza. "La guerra en Gaza hay que tenerla muy presente y tenemos que trabajar para poner punto y final a esta crisis, centrando nuestros esfuerzos en un alto el fuego inmediato y permanente", concluyó Borrell, esperando que el Consejo Europeo utilice estas palabras en la cumbre de esta semana al tiempo que se sigue pidiendo la liberación de los rehenes por parte de Hamás.