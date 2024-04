Quién es Merchan, el juez hispano que supervisará el juicio penal de Trump

El juez hispano Juan Manuel Merchan se convertirá este lunes en el primero en supervisar el juicio penal de un expresidente de Estados Unidos cuando empiece el proceso contra Donald Trump por cargos de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura amorosa con una actriz porno. Merchan, de 61 años, ha tenido una larga trayectoria en los tribunales, donde se ha ganado la fama de ser muy sereno y reservado. El exmandatario ha usado en varias ocasiones su red social, Truth Social, para enviar mensajes en contra de Merchan.

El juez nació en Bogotá, y a los seis años emigró a Estados Unidos, donde en 2006 fue nombrado juez del juzgado de familia del Bronx y desde 2009 es juez de lo penal del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Al igual que el expresidente, Merchan pasó su infancia en Queens en el barrio de Jackson Heights, donde trabajó como auditor de una inmobiliaria, lavaplatos y director de noche de un hotel antes de dar el salto a la judicatura. Según el Daily News, desde que se dio a conocer su nombre para encargarse del proceso judicial, el hispano ha visto colapsados sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico con mensajes de odio.

En repetidas ocasiones, Trump ha dicho que este juicio, como en todos los otros a los que se enfrenta, es una caza de brujas por parte de los demócratas y que Merchan le odia. Los abogados de Trump también buscaron cambiar de juez al señalar que durante la campaña presidencial de 2020, el juez Merchan había donado 15 dólares a la campaña del demócrata Joe Biden y 10 dólares a un grupo llamado Stop Republicans.

Además, el equipo legal del magnate ha señalado que la hija del juez, que es presidenta de la agencia digital Authentic Campaigns, trabajó en campañas de varios demócratas, incluida la de Biden. Aunque Merchan es un demócrata registrado, los registros muestran que anteriormente fue republicano, de acuerdo con The New York Times. No obstante, el juez ha prometido que sabrá ser justo e imparcial. En esta misma línea, un panel de ética de un tribunal estatal ya ha opinado que este podría continuar con el caso.

En otra instancia, a principios de abril, Merchan, que también preside el Tribunal de Salud Mental de Manhattan, amplió una ley mordaza aplicada sobre Trump en este juicio penal para prohibirle que haga comentarios sobre su familia. No es la primera vez que los caminos de ambos se cruzan, ya que anteriormente el juez presidió el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump, propiedad del exmandatario. Además, supervisó un caso contra el exasesor de Trump Steve Bannon y condenó a prisión a Allen Weisselberg, uno de los escuderos más fieles del empresario.