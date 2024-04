Al menos cuatro muertos y 60 heridos por la ola de violencia de colonos en Cisjordania

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha confirmado al menos cuatro muertos y 60 heridos por la ola de ataques de colonos que comenzó el pasado viernes en Cisjordania con motivo de la desaparición del joven israelí Benjamin Achimeir, de 14 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este pasado sábado después de lo que el Ejército israelí describió como un "ataque terrorista".

Uno de los fallecidos ha sido identificado como Yihad Afif Sidqi Abú Alia, de 25 años, muerto el viernes en Al Mughayir, la localidad palestina más próxima al lugar de la desaparición de Achimeir, la zona de Malachei Ha'Shalom y la más afectada por los ataques de los colonos, que han alcanzado a más de una docena de poblaciones de Cisjordania, en especial al noreste de Ramala.

La Autoridad Palestina ha confirmado otros dos fallecidos: Muhamad Isam Shahmawi, de 22 años, y Muhamad Rasul Daraghme, de 26, ambos muertos, según el Gobierno palestino, por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en Tubas, en el noreste de Cisjordania. De los 55 heridos, "la mayoría por disparos de las fuerzas israelíes y de los colonos", según el Ministerio, al menos una decena siguen en estado crítico.

Las fuentes locales de la agencia añaden un fallecido más al balance del Gobierno palestino, el joven Omar Ahmed Hamed, de 17 años, muerto por los disparos de colonos israelíes en la población de Beitin, al noreste de Ramala.

Por otra parte, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado de que los colonos han dejado gravemente herido a un palestino y han secuestrado a otro en un ataque perpetrado en la tarde del domingo en Kafr Malek, al este de Ramala. Los colonos, protegidos por militares, asaltaron la parte oriental de la localidad y atacaron a varios trabajadores de una cantera, lincharon a uno de ellos y se llevaron a otro, identificado como Maher al Darbani, de 22 años.

En Mughayir este domingo ha resultado herido crítico otro palestino tras ser alcanzado por disparos en la zona del abdomen, según el Ministerio de Sanidad palestino. El herido ha sido ingresado al Complejo Médico Palestina y sometido a una operación quirúrgica.

Pasividad de las fuerzas de seguridad de Israel

Este domingo la ONG de Derechos Humanos israelí Yesh Din ha publicado un vídeo en el que se puede ver a varios colonos israelíes prendiendo fuego a un coche en Cisjordania ante la pasividad de varios militares israelíes. La grabación ha sido proporcionada por el propietario del propio vehículo, que tenía una cámara de seguridad instalada.

"Los incidentes violentos de venganza protagonizados por colonos son un fenómeno recurrente. Sin embargo, aunque las fuerzas de seguridad están al tanto del peligro no están dispuestos a proteger a los palestinos y no actúan para evitar estos ataques, ni con prevención ni en el propio moment y tampoco retroactivamente", ha denunciado Yesh Din.

"No hay medidas preventivas, no hay detenciones y no hay acusaciones contra los responsables. Como se puede ver en el vídeo, los soldados no intevienen pese a que es su deber y a que tienen la autoridad", ha reprochado.

Con estos incidentes son ya 464 los palestinos fallecidos en Cisjordania desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza el pasado 7 de octubre, un conflicto que también ha afectado enormemente a Cisjordania, de por sí un territorio sometido en los meses previos a una intensificación de las operaciones militares israelíes.

Desde la publicación del balance del Ministerio de Salud ayer por la noche, la agencia oficial de noticias palestina WAFA ha informado de una larga serie de incidentes en varias zonas de Cisjordania, con Belén a la cabeza, escenario de un ataque nocturno de colonos contra los vehículos en las inmediaciones de Dar Salá.