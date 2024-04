Muere a los 30 años la estrella del k-pop Park Bo-Ram

Luto en el mundo del k-pop. La cantante Park Bo-Ram, de 30 años, ha muerto en unas circunstancias que aún están intentando aclararse, tal y como recoge el portal TMZ.com.

Según este medio de comunicación, varios medios en Corea del Sur informan de que la muerte de la joven se produjo después de una noche de consumo excesivo de alcohol con amigos.

Según el Korea Herald, Park murió el jueves en un hospital, pero se desplomó por primera vez mientras estaba en casa de un amigo y podría haber sufrido un paro cardíaco, pero la causa exacta de la muerte aún está bajo investigación.

Fue uno de los amigos de Park quien la encontró inconsciente sobre el lavabo del baño, y algunos de los presentes intentaron realizarle reanimación cardiopulmonar.

La joven fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue declarada muerta.

La agencia de Park, Xanadu Entertainment, confirmó la trágica noticia en un comunicado a AllKPop.

"Nuestros corazones están profundamente entristecidos al dar esta repentina noticia a sus fans. Se programará un velatorio y un funeral después de conversaciones con la familia de la cantante", dijo la agencia.

Park saltó al estrellato por primera vez con su aparición en 2010 en la serie de competencia SuperStar K2 de Mnet. Luego lanzó su primer sencillo en solitario en 2014, con una canción llamada Beautiful.

Park obtuvo el premio al Artista del Año en los 4th Gaon Chart K-POP Awards. Luego sería nominada a un Mnet Asian Music Award, Melon Music Award y Golden Disk Award.

Después de su éxito con Beautiful, Park lanzó otros éxitos en las listas, incluidos Celepretty, Sorry, Pretty Bae, Ordinary Love, Dynamic Love, Will Be Fine y If You.