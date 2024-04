La preocupación de William Levy: el actor llama a la policía tras no localizar a su hija

William Levy se encuentra en uno de los momentos más duros de su vida. El actor de telenovelas se encuentra centrado en llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos. El protagonista de Café con aroma de mujer y Elizabeth Gutiérrez han decidido divorciarse tras 20 años juntos y dos hijos en común, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Por el momento, no han llegado a un término medio que les complazca a los dos, por ello, no es de extrañar que sienta un gran agobio. Prueba de ello ha sido la llamada que el actor hizo al servicio de urgencias de EEUU. De acuerdo a los datos ofrecidos por Univisión, el intérprete habría tomado la decisión tras no poder ponerse en contacto con su hija.

Como así han explicado medios locales, Kailey se encuentra viviendo con su madre, mientras que Chistopher se encuentra al lado de William. Por ello, preocupado por no poder hablar con su pequeña, tras la separación.

Aunque esta no es la primera vez que sus padres llaman a la policía por su hija. El pasado mes de marzo fue Gutiérrez quien se puso en contacto con las autoridades. En aquella ocasión, de acuerdo a los datos que ofreció People, la joven tuvo un "altercado" y por ello se fue junto a sus primas al domicilio de su padre. En total, en los últimos meses la policía ha tenido que intervenir en cuatro ocasiones por "altercados domésticos".

Las pullas que ambos se han lanzado a través de los medios de comunicación no han tardado en ser respondidas. Como así, aseguró a finales de 2023 la actriz en Univisión, su marido tiene un "serio problema con el alcohol". Por su parte, Levy ha utilizado sus redes para lanzar indirectas: "Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás buenas historias que contar".